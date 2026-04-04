TEKASHI 6IX9INE QUEDA LIBRE
Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad tras cumplir 90 días en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, pero su salida de prisión estuvo marcada por un detalle tan inusual como llamativo: un autógrafo de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, en un muñeco de Bob Esponja.
El rapero compartió en redes sociales el momento en que abandona el penal la mañana del viernes, información que también fue confirmada por su abogado, Lance Lazzaro, y la Oficina Federal de Prisiones. En el video se le ve sonriente, saludando a un amigo y caminando con energía hacia un vehículo que lo esperaba.
Entre sus pertenencias destacaba una pila de documentos y el peculiar juguete, el cual, según explicó, fue firmado por el expresidente venezolano, quien afirmó, se encontraba recluido en el mismo centro penitenciario.
no te pierdas estas noticias
Rodaje de película con Pedro Pascal paraliza calles del Centro Histórico de CDMX
El Universal
Durante Semana Santa, la filmación en 5 de mayo e Isabel la Católica reunió a más de 50 extras y vehículos antiguos para recrear los años 30.
Juez federal desestima denuncias de acoso sexual contra Justin Baldoni
AP
El juez Lewis J. Liman descartó denuncias de acoso sexual pero permitió que reclamos por represalias sigan en juicio.
Zendaya deslumbra en estreno de The Drama en Nueva York
AP
El estilista Law Roach destacó el trabajo de 8.000 horas en el vestido azul de seda cruda.