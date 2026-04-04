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TEKASHI 6IX9INE QUEDA LIBRE

Por El Universal

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
TEKASHI 6IX9INE QUEDA LIBRE

Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad tras cumplir 90 días en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, pero su salida de prisión estuvo marcada por un detalle tan inusual como llamativo: un autógrafo de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, en un muñeco de Bob Esponja.

El rapero compartió en redes sociales el momento en que abandona el penal la mañana del viernes, información que también fue confirmada por su abogado, Lance Lazzaro, y la Oficina Federal de Prisiones. En el video se le ve sonriente, saludando a un amigo y caminando con energía hacia un vehículo que lo esperaba.

Entre sus pertenencias destacaba una pila de documentos y el peculiar juguete, el cual, según explicó, fue firmado por el expresidente venezolano, quien afirmó, se encontraba recluido en el mismo centro penitenciario.

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