Tenoch Huerta deja el traje de héroe y volverá a encarnar un narco

GUADALAJARA, Jal., junio 5 (EL UNIVERSAL).- Cuatro años después de haber interpretado al mafioso Rafael Caro Quintero en la serie "Narcos: México, Tenoch Huerta volverá a vestirse de líder de un grupo criminal en la película Fiesta en la madriguera, cuyo rodaje inicia este mes en esta ciudad.

La historia está basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos, en la que un niño que ama su zoológico privado, pide a su padre un hipopótamo enano de Liberia.

Su padre, un narcotraficante con alto poder, no tiene empacho en cumplirle a su hijo todo capricho que se le ocurra.

Es la sexta película del director Manolo Caro (No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y La casa de las flores) y representa su regreso a México, tras casi un sexenio de trabajar en España.

"Tenoch es el padre del niño y yo soy como uno de los guardaespaldas del niño que intenta hacerlo sentir bien, y Tenoch es como el líder", dice Pierre Louis, quien forma parte del elenco.

"Es la relación de un padre y su hijo, un viaje emocional cuando descubres que tu padre no es eso que soñaste", comenta por su parte, brevemente, Caro.

Tanto el actor, como el realizador, estuvieron este fin de semana en la capital tapatía, como parte del Festival Internacional de Cine que se realiza en esta ciudad.

Fiesta en la madriguera, publicada originalmente en 2010 y que ahora es para Netflix, cuenta con la adaptación de Nicolás Giacobone, ganador del Oscar de Guión 2015 por Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia) del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Mercedes Hernández (Somos), Teresa Ruiz (Ruido), Raúl Briones (Club de Cuervos) y Gerardo Trejoluna (Hidalgo, la historia jamás contada) integran el elenco.

"Tenoch está en su mejor momento, es un actor comprometido, audaz e inteligente, la dupla ha sido muy buena, nos hemos reído mucho en el proceso", externa Caro.

Huerta, que mediáticamente fue un fenómeno a finales del año pasado por su papel de Namor en la secuela de Black Panther, está ahora filmando una nueva versión de Pedro Páramo, bajo la dirección de Rodrigo Prieto.