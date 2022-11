Tenoch Huerta ¿el nuevo ícono de cine?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Para Tenoch Huerta su participación en la película de Marvel, "Black Panther: Wakanda Forever", ha sido una de las oportunidades más grandes de su carrera, y aunque no sabe lo que pasará en un futuro, está seguro que este papel será fundamental para que los rostros de otras estrellas comiencen a ser visibles en Estados Unidos

"Se están abriendo muchas puertas para banda, entre ellos yo. Antes de mí hubo otros y antes de ellos, millones de mexicanos que cruzaron la frontera para estar en Estados Unidos y gracias a ellos es que nos empezaron a abrir la puerta a productores y directores".

El actor mexicano tampoco tiene claro si después de interpretar a Namor será considerado como un ícono del cine, pero tampoco es algo que le quite el sueño, pues tras realizar este personaje le gustaría hacer cualquier tipo de personajes sin importar que sea protagónico, secundario o de reparto.

El personaje de Namor se lo ofreció el director Ryan Coogler hace un par de años a través de una conversación que tuvo con él a través de zoom, después vinieron las conversaciones hasta que finalmente se quedó con el papel.

A pesar de traer una infección en el ojo por el trasplante de córnea que tiene, se portó muy accesible con sus fans que lo visitaron en la premier de la cinta en la que actúa.

"Intervino mucha gente, hubo unos académicos tremendos que son maya hablantes mexicanos que vinieron, son los asesores, hay que dar notas con el personaje".

Sus orígenes

Al actor no se le olvidan sus orígenes, de que es originario del Estado de México, del cual se siente orgulloso, además señaló que la cumbia favorita en la vida es "La cumbia de los pajaritos" y en segundo lugar "Oye mujer", de Raymix, "es una joya".

"Justamente donde yo me crie fue entre Coacalco y Ecatepec, entonces mi vida realmente la hice en el fraccionamiento donde yo me crie se llama Parque Residencial Coacalco y era en la parte de Coacalco en donde la mayor parte de mi vida transcurrió, mi adolescencia, mi juventud, todavía estoy joven o algo así".