Tenoch Huerta, homenajeado en el Festival de Cine de Los Cabos

A-AA+

El actor de 41 años recibió el premio Sin fronteras por su trayectoria y su aportación a la industria rompiendo barreras. Huerta acaba de estrenar como protagonista la cinta "Black Panter: Wakanda forever", que pertenece al universo Marvel.

"Un chamaquin de Ecatepec que nunca se vio en la tele, hoy vuela en Marvel", dijo el actor mexicano a punto de llorar frente a una sala de cine llena de espectadores.

El encargado de entregar el premio a Tenoch fue su colega Alfonso Dosal, quien dio un emotivo discurso sobre el crecimiento que ha tenido su compañero, conmoviéndolo hasta las lágrimas.

"Eres una persona que quiero y que admiro y no sólo como actor y eso que has llegado más allá de lo que muchos soñamos, si no también te admiro... Gracias Tenoch por abrirle paso a la reflexión", expresó Dosal.

Además también se cerró el evento cinematográfico dirigido por Alejandra Paulín y Maru Garzón con la entrega de premios fiscales para distintas películas que fueron exhibidas en esta 11 edición, siendo "Falcon Lake", del productor Sylvain Corbeil la reconocida como mejor película en competencia.

Se trata de una coproducción entre Canadá y Francia que relata la historia de un adolescente que se enamora de una mujer mayor.

"Es muy grande y no lo esperaba así que fue una gran sorpresa, además es común que el director o los actores reciban estos premios pero ahora ellos no estaban así que yo tuve que hacerlo y me quedé en shock", reconoció Corbeil en entrevista con el universal.

Significa mucho para los involucrados y espero que esto pueda inspirar de alguna forma a más creadores mexicanos a seguir", agregó el cineasta.

Durante esta edición participaron 36 películas con temáticas como la tecnología, el abuso sexual y la salud mental.

Además, Michelle Renaud y Mauricio Landeta, actores que normalmente trabajan en teatro y TV este año entraron al catálogo con "Corazonada" y "Amores incompletos".