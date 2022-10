Tenoch Huerta ironiza de Calderón con el Escorpión Dorado

El actor mexicano, Tenoch Huerta, se desahogó con el Escorpión Dorado, pues consideró que "la gente no se vuelven narcos por ver una película", esto, tras las críticas que recibió la serie: Narcos. Debido a ello, dijo, "¿ustedes creen que Felipe Calderón vio El Señor de los Cielos y dijo 'ahuevo voy a ser narco presidente?".

Durante una entrevista hecha en el Escorpión al Volante, el actor mexicano y próximo villano de la película del Universo Cinematográfico de Marvel: Black Panther: Wakanda Forever", ironizó con algunos personajes de la política mexicana y funcionarios públicos.

"Ustedes creen que el pinche (Genaro) García Luna dijo: 'Güey, no mames, Diego Luna sale en la serie de narcos, voy a ser narco. Ustedes creen que Felipe Calderón vio El Señor de los Cielos y dijo: Ahuevo voy a ser narco presidente, no pendejos, la gente no se vuelve narcos por ver una película", aseveró.

"La gente se vuelve narco, porque tu puto presidente era traficante y al culero le va de huevos y hasta un partido político iba a fundar", agregó.

Asimismo, también les "pegó" a otros exfuncionarios. "¿Por qué se vuelve la gente culera? Porque tienes a la pinche (Elba Esther) Gordillo que ya salió del tambo y a la Rosario Robles que ya salió de prisión, porque tienes al pinche 'Alito'".

"La gente se vuelve mala porque son malandros y no los toca nadie", sentenció.