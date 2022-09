Terror y suspenso, las series que estrenará Netflix en octubre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Mientras que otras plataformas de streaming lo han apostado todo por producciones relacionadas con la fantasía, Netflix sabe bien que se acerca el mes del año en que el terror tiene un lugar especialmente importante, pues no hay mejor sabor de boca que disfrutar de un thriller o una película de terror acompañada de los dulces, recolectados el 31 de octubre; estos son los próximos estrenos de la plataforma que llegarán en tan sólo unos días.

No es una sorpresa que, a tan sólo unas semanas de que septiembre esté por llegar a su final, las redes sociales se llenen de imágenes relacionadas con las fechas próximas a suceder, nos referimos a Halloween y el Día de Muertos, pues son muchas y muchos quienes aman los disfraces, así como idolatran la fecha en que nuestro país rinde tributo a aquellas y aquellos que se nos han adelantado.

Precisamente para las y los amantes del terror, Netflix tiene preparado un catálogo que se estrenara a principios de octubre, donde predominan los títulos del género de terror y suspenso, los cuales puedes ir dosificando hasta la llegada de la Noche de Brujas, o el 1 y 2 de noviembre, dependiendo la festividad que más te guste celebrar o, ¿por qué no?, disfrutar de ambas.

---"Derry Girls" (7 de octubre)

"Derry Girls" es una seria ambientada en los años noventa, en el contexto del conflicto al norte de Irlanda, en una lucha que desde 1960 buscaba que la población irlandesa continuará perteneciendo al Reino Unido; las vivencias retratadas están inspiradas en la vida de la directora, Lisa McGee.

"El club de la medianoche" (7 de octubre)

"El club de la medianoche" se trata de una serie que cuenta la vida de ocho integrantes de un grupo de amigos que se reúnen cada noche para contar historias de terror, basadas en hechos siniestros, pero su sed de escepticismo es puesto a prueba de todo, ya que también pernoctan en la búsqueda de señales sobrenaturales, provenientes del más allá.

"Las hermanas" (8 de octubre)

"Las hermanas" es una serie de origen surcoreana que expone el lazo de tres hermanas que crecen en un contexto de escasez económica y, al crecer, son involucradas en un conflicto que involucra al segmento de la población con más riquezas y poder.

"Belascorán" (12 de octubre)

"Belascorán" es una serie basada en el personaje de ficción Héctor Belascoarán Shayne, de la novela "Días de combate" (1975), del escritor Paco Ignacio Taibo II, quien abandona su trabajo y a su familia para ir detrás de su sueño de convertirse en un detective de casos criminales.

"Misterios sin resolver. Vol. 3" (18 de octubre)

"Misterios sin resolver. Vol. 3" es una serie-documental que cuenta crímenes sin resolver, teorías conspirativas, relacionadas como abducciones y fantasmas. Esta producción fue transmitida de 1987 al 2002 y desde en 2019, Netflix produjo una nueva versión, que sigue fil la temática de los episodios originales.

"28 días paranormales" (21 de octubre)

"28 días paranormales" es otra serie que aborda fenómenos sobrenaturales, a través de tres grupos de personas que viajan a diferentes partes de Estados Unidos, en las que han ocurrido supuestos embrujos, en la búsqueda de hallar indicios de qué es lo que produce esos eventos fuera de lo normal.

"El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro" (25 de octubre)

A través de "El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro", el cineasta mexicano hablará de las realidades que están lejos de la vista humana, a través de ocho capítulos que nos prepararán a una semana de que se celebre Halloween.