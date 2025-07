Tessa Derbez Celebra su primer año en familia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con un pastel de "Plin Plin" en tonos rosa y morado, una velita encendida y un brillante número uno al centro, Tessa celebró su primer año de vida rodeada del amor de su familia. La hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay protagonizó un momento entrañable durante el fin de semana, aunque su cumpleaños oficial fue este lunes.

A través de redes sociales, Dalay mostró varios momentos del festejo, como el instante en que la pequeña "sopla" la velita mientras su papá le aplaude sonriente, o cuando, en brazos de su mamá, se acerca a romper la piñata. Para la ocasión, Tessa lució un vestido rosa estilo princesa.

Aunque no toda la familia Derbez estuvo presente, Aislinn y su hija Kailani sí asistieron.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, por su parte, aprovecharon sus cuentas de Instagram para enviarle felicitaciones.

El protagonista de "No se aceptan devoluciones" colgó un carrusel de imágenes, donde aparece sorprendido al cargar a su nieta, además de otras postales familiares con José Eduardo, Aitana y Alessandra. Esta última también publicó una imagen con la bebé y le dedicó unas palabras.

"Un año ya de que llegó esta 'bendición'. Felicidades. Te amamos", escribió Eugenio. Mientras que Rosaldo compartió: "Esta princesita hermosa, la más peque de la familia, cumple años hoy. Te amamos, Tessa".

En las redes no faltaron los comentarios sobre el notable parecido de la pequeña con la familia Derbez.

Desde días antes, Victoria Ruffo ya había externado su emoción por el cumpleaños de Tessa. Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz dijo estar sorprendida por lo rápido que había pasado el tiempo.

Fiel a su estilo, bromeó sobre un posible encuentro con la familia Derbez: "No creo, a mí no me gusta compartir con ellos. Ellos que compartan otro día", dijo entre risas sobre el festejo.

Más tarde, publicó una fotografía abrazando a Tessa con una sola palabra: "Amor".

A pesar de que durante años se ha hablado del distanciamiento entre Eugenio y Victoria, la llegada de Tessa ha abierto espacio para momentos más cordiales entre ambas familias.