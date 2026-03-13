THALÍA LANZARÁ UN NUEVO ÁLBUM DE CUMBIA
THALÍA SACARÁ EL PRÓXIMO 17 DE ABRIL SU NUEVO ÁLBUM ´TODO SUENA MEJOR EN CUMBIA´, CUYO PRIMER SENCILLO, ´BOOMERANG´, YA PUEDE ESCUCHARSE DESDE AYER JUEVES. CON ESTE NUEVO PROYECTO, QUE ESTARÁ DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES, THALÍA REAFIRMA SU AMOR POR ESTE GÉNERO, EN EL QUE YA HABÍA INCURSIONADO CON TEMAS COMO ´OJITOS MEXICANOS´ O ´DANCING QUEEN´, QUE ESTRENÓ EN LA RECIENTE CEREMONIA DE PREMIO LO NUESTRO, Y SU COLABORACIÓN CON LOS ÁNGELES AZULES ´YO ME LO BUSQUÉ´. SEGÚN UN COMUNICADO, ´BOOMERANG´ CONSTRUYE UNA NARRATIVA SOBRE ESOS AMORES QUE DEJAN UNA MARCA IMPOSIBLE DE IGNORAR.
