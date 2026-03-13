logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

THALÍA LANZARÁ UN NUEVO ÁLBUM DE CUMBIA

Por EFE

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
THALÍA LANZARÁ UN NUEVO ÁLBUM DE CUMBIA

THALÍA SACARÁ EL PRÓXIMO 17 DE ABRIL SU NUEVO ÁLBUM ´TODO SUENA MEJOR EN CUMBIA´, CUYO PRIMER SENCILLO, ´BOOMERANG´, YA PUEDE ESCUCHARSE DESDE AYER JUEVES. CON ESTE NUEVO PROYECTO, QUE ESTARÁ DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES, THALÍA REAFIRMA SU AMOR POR ESTE GÉNERO, EN EL QUE YA HABÍA INCURSIONADO CON TEMAS COMO ´OJITOS MEXICANOS´ O ´DANCING QUEEN´, QUE ESTRENÓ EN LA RECIENTE CEREMONIA DE PREMIO LO NUESTRO, Y SU COLABORACIÓN CON LOS ÁNGELES AZULES ´YO ME LO BUSQUÉ´. SEGÚN UN COMUNICADO, ´BOOMERANG´ CONSTRUYE UNA NARRATIVA SOBRE ESOS AMORES QUE DEJAN UNA MARCA IMPOSIBLE DE IGNORAR. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey
    Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey

    Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey

    SLP

    El Universal

    El torneo Ring Royale reunirá a figuras públicas en un evento de boxeo digital el 15 de marzo.

    Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos
    Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

    Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

    SLP

    El Universal

    Cargos por servicio en Ticketmaster México sostienen plataforma y garantizan funcionamiento en grandes conciertos.

    Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show
    Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

    Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

    SLP

    El Universal

    Tras la salida de Sergio Mayer, aumentaron los ataques y la tensión en la casa.

    Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York
    Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

    Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

    SLP

    El Universal

    La exhibición acompaña el lanzamiento del tráiler final de Super Mario Galaxy y su estreno mundial.