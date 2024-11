El legado musical de The Beatles

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Diferentes y numerosos artistas contemporáneos han expresado abiertamente la influencia de The Beatles en su quehacer musical: Billie Ellish, C.Tangana, Harry Styles y Ed Sheeran, por ejemplo, y han aceptado además la importancia de la música del cuarteto de Liverpool en sus propuestas sonoras.

Ed Sheeran incluso hace una aparición en la película Yesterday (Dany Boyle-2019); Billie Ellish contó, en su más reciente visita a México durante la promoción de Hit me hard and soft, la influencia de la banda inglesa para la creación de este álbum que recibió, entre otras nominaciones, la del mejor de 2024 en los premios Grammy.

"The Beatles fue la banda que me crió, aún hoy creo que 95% de mi música se la debo a ellos", aseguró la cantautora estadounidense.

Pero no todos los artistas son conscientes de la influencia que la banda, de la cual formó parte Paul McCartney, como cantante y compositor, ha tenido en ellos.

Alto impacto

De acuerdo con Bruno Bartra, coordinador del Mapa Sonoro de México por la Fonoteca Nacional con formación como etnomusicólogo, The Beatles y McCartney impactan más de lo que muchos artistas contemporáneos logran reconocer.

"Uno de sus principales aportes es la idea del álbum concepto, aunque ahora se extingue con el regreso de los sencillos como forma principal de la música; hay artistas creando álbumes, no conceptuales, pero sí que se dirigen a hacer una historia. Algunos de ellos: Bad Bunny, Rosalía, C. Tangana, Peso Pluma, Kendrick Lamar, y Coldplay, entre otras estrellas", cuenta el especialista.

Otra razón por la que The Beatles y Paul McCartney siguen conectando con el público de ya tres generaciones, al punto de regresar hoy al Estadio GNP, para ofrecer dos conciertos en la Ciudad de México y una más en el festival Corona Capital, es lo disruptivos que fueron, creando una identidad que rompía con los valores de la adultez de los años 60, explica Bartra.

"Crearon la apertura para la música de la juventud en un momento donde la forma de vestir, de ser, y actuar a partir de una cierta edad era convertirse en adulto, vestir trajeado, escuchar cierto tipo de música, expresarse de una forma muy particular, ellos resignificaron el concepto de la juventud".

El investigador pone como ejemplo el punk, un género que partía de esa misma actitud de romper a su manera, o el grunge, pero antes de todo eso, estuvo el rock.

"Esa es otra de las herencias de McCartney y compañía, irse por otro camino, de ahí el escándalo que puede causar una pieza de reggaetón, que también busca romper con una generación anterior", explica.

Influencia incomprendida

Además, el grupo y el propio Paul experimentaron y revolucionaron la industria fotográfica, explica también, Francisco Tito Rivas, doctor en tecnología musical, presidente del programa Ibermemoria Sonora, Fotográfica, Audiovisual y director de la Fonoteca Nacional.

"El cuidado y atención en este rubro (grabaciones), así como la franca experimentación de que son testimonio los discos de los Beatles, como obras en sí mismas, fueron una poderosa influencia para el desarrollo de la cultura de escucha contemporánea y el desarrollo de la propia tecnología musical", explica.

Incluso hoy Paul McCartney utiliza sin prejuicios las herramientas tecnológicas para, por ejemplo, recuperar una grabación de John Lennon, con la voz del propio Beatle fallecido, además de George Harrison, y crear un tema inédito terminado en 2023, "Now and then".