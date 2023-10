The Beatles: nueva canción y relanzamiento de los álbumes Rojo y Azul

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La última canción de

"Now And Then", escrita e interpretada por John Lennon (1940-1980), intervenida por Paul McCartney, George Harrison (1943-2001) y Ringo Starr, pausada tras el deceso del llamado "beatle místico" y finalmente terminada por los dos Beatles sobrevivientes más de 40 años después, es la novedad del Cuarteto de Liverpool que emocionó este jueves a sus fans.Y el tema, que se lanzará el próximo 2 de noviembre, no viene sólo: irá acompañado de una inédita versión en stereo del primer tema de: Love Me Do, el cual abrirá las nuevas versiones de las1962-1966 (Álbum Rojo) y1967-1970 (Álbum Azul), los cuales son un resumen completo y riguroso de las melodías compuestas por el Cuarteto de Liverpool a lo largo de su exitosa trayectoria, y para sorpresa, vendrá cada uno con canciones adicionales, informó este jueves la página web oficial de la banda.El 1 de noviembre se lanzará en Youtube, en el canal oficial de, un documental de 12 minutos del trabajo que implicó finalizar "Now And Then".Y el 10 de noviembre se pondrán a la venta en diversas modalidades las nuevas versiones de los discos Azul y Rojo, lanzados orginalmente en 1973.El disco1962-1966 contenía exclusivamente canciones compuestas por John Lennon y Paul McCartney, pero ahora se integran covers que realizaron en esos años ("Twist And Shout", "You've Really Got a Hold on Me" y "Roll Over Beethoven") y canciones de George Harrison ("If I Needed Someone" y "Taxman"), además de otros temas de la dupla líder Lennon y McCartney.También es enriquecido con más canciones el1967-1970, el cual cerrará con el tema "Now And Then". Ambos discos contarán con las mezclas más recientes hechas y estarán disponibles en versión digital, caja de 4 cd's y caja con 6 discos en vinil de color rojo y azul.