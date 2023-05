The Black Eyed Peas convierte el Tecate Emblema en una fiesta

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la noche del domingo se llevó acabo el festival Tecate Emblema, ha sido testigo de muchos eventos importantes, pero, hasta ahora no estaba preparada para la descarga de adrenalina, música y baile de la que fue testigo gracias a The Black Eyed Peas.



Durante el segundo y último día de actividades, la agrupación convirtió el escenario en una máquina del tiempo, con la que trajo hasta el presento sus mejores éxitos, mismos que fueron entonados por todos sus fans por más de una hora de espectáculo.

"Tenemos que decir que siempre que venimos a México sentimos su amor, tienen a las mejores personas e historia. ¡Son los mejores!", gritó Will.i.am, quien junto a sus colegas entregó un espectáculo lleno de energía.

"Let's get it started" fue el tema con el que arrancó esta fiesta llena de sonidos pop y hip hop en donde los anfitriones interactuaron en todo momento con su gente tanto en inglés y en ocasiones en español.

"¡México! Mi gente hagan ruido, arriba México, ¿dónde están mis mamacitas?, ¿dónde están mis princesitas?", preguntó Will enfundado en una chamarra amarilla, gorra y lentes oscuros.

La euforia de los presentes aumentó conforme avanzaba el show con temas como "Boom boom pow", "My humps", "Pump it", entre otros más con los que los asistentes no dejaban de brincar y bailar a pesar de que ya había descendido la temperatura.

El recorrido musical estuvo conformado no sólo por los mejores hits de Black Eyed Peas, también se incluyeron canciones de la etapa de solista de Will como por ejemplo "Scream & Shout", que originalmente canta con Britney Spears.

Al inicio del espectáculo hubo quienes gritaron "¡Fergie, Fergie, Fergie!", artista que originalmente era la vocalista femenina; sin embargo, pasados los minutos las más de 56 mil personas que conformaban el público se entregaron por completo y disfrutaron junto con los artistas.

"Apaguen las luces, no luz, no luz", gritaron los anfitriones y pidieron que todos guardaran silencio, a continuación todos los fans prendieron las luces de su celular y de inmediato sonó "I gotta feeling", en donde todos ya coreaban al ritmo de la melodía.

Taboo pidió a todos que cantaran las mañanitas para su hermano Polo Molina y agregó "nunca se olviden de nuestras raíces indígenas, eso es importante, damas y caballeros, hagan ruido".