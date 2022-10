"The Crown": nueva temporada "revelaría" conspiración del Rey Carlos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- "The Crown" (2016), la serie inspirada en el retrato de la corona inglesa, estrenó hoy 10 de octubre el tráiler de la quinta temporada, y pese a que lo que veremos en la pantalla chica aún es un secreto, salió a la luz que uno de los capítulos abordará la supuesta conspiración del actual Rey Carlos III (Dominic West), en contra de la difunta Reina Isabel (Imelda Staunton) para poder subir al poder.

¿Realidad o ficción?, son muchas las especulaciones que se han hablado a lo largo de los años sobre la familia real y aunque la producción ha querido dejar en claro que la trama sólo es un "cuento", hay algunas personas que critican la forma en que la historia de los personajes está siendo plasmada, entre ellos, personas cercanas a la corona.

Previo al estreno del corto, DailyMail reportó que "The Crown" había sido acusada de fabricar una difamación hiriente contra Carlos, pues amigos del príncipe calificaron el capítulo como falso e injusto, por si fuera poco incitaron a los televidentes a boicotear el exitoso programa.

Pero ¿qué se muestra en la serie? De acuerdo con el portal, en algún momento del material se ve a Charles presionando al primer exministro, John Major, quien fue líder del Partido Conservador (28 de noviembre de 1990 al 2 de mayo de 1997) para que logre la abdicación de la Reina. En aquel momento histórico, el político llevaba menos de un año en el cargo.

Esto llegó a oídos de Major quien también rompió el silencio y dijo que la "la reunión" con Carlos nunca sucedió, por lo que también expresó que la escena era un "barril de tonterías maliciosas", otras fuentes dijeron que los diálogos sólo eran inventados, además que manejar el tema de Isabel II de esa forma y tan sólo a unas semanas de su muerte era doloroso.

Hasta la fecha se conoce que el primer episodio de esta temporada, que se estrenará el próximo mes, está ambientado en 1991 cuando no se sabía el futuro que depararía a la monarquía así como el papel constitucional de Carlos.

Los escritores de la serie pusieron en contexto que el Rey creía que su madre, quien tenía 65 años, estaba repitiendo los mismos errores de la Reina Victoria al no dejar el trono a un heredero más joven, sin embargo, los especialistas dijeron que Carlos sabía que era imposible el abandono del trono de Isabel.

La serie también ha sido tildada de cambiar con "mentiras" la percepción de la familia real.

Por otra parte, las supuestas acciones de Carlos (en la serie) en contra de la Reina están basadas en una encuesta periodística que muestra el apoyo de la renuncia de Isabel del 47% de sus súbditos, un hecho que sí sucedió y fue un ejercicio similar en 1990 en donde los seguidores de ésta votaron porque debiera entregar el Trono en un futuro.

¿Quiénes se unen al elenco de la nueva temporada?

Imelda Staunton, quien también trabajó como Dolores Umbridge en la saga de "Harry Potter será" la encargada de representar la monarca más longeva, mientras que la británica Lesley Manville será la princesa Margarita, la pequeña hermana de la Reina.

El Rey consorte será interpretado por Jonathan Pryce, actor que participó en "Juego de Tronos". Elizabeth Debicki encarnará a la querida Diana de Gales y Carlos será Dominic West.

En esta temporada también se dará vida al Príncipe Guillermo, hermano de Carlos y al príncipe William interpretado por Rufus Kampa, Meg Bellamy será Kate Middleton.