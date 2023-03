"The Mandalorian", un reencuentro galáctico entre Din Djarin y Grogu

LOS ÁNGELES (EFE).- "The Mandalorian", la serie más exitosa del universo Star Wars, regresa con su tercera entrega más de dos años después de aquella conmovedora escena en la que Din Djarin (Pedro Pascal) se quitó el casco -violando la doctrina mandaloriana- para que Grogu pudiera verle la cara a su padre.



La producción, que estrenó este miércoles el primer capítulo de su tercera temporada en la plataforma Disney+, vuelve ahora con un reencuentro galáctico entre el otrora solitario cazarrecompensas Djarin y Grogu, quienes se embarcan en un viaje que los juntará con viejos aliados y nuevos enemigos.

Rodeada de un ambiente de completo secretismo, los productores ejecutivos de "The Mandalorian", Jon Favreau y Dave Filoni, solo habían desvelado antes del lanzamiento que, para entender el inicio de esta nueva aventura, era necesario haber visto la serie derivada "The Book of Boba Fett", cuyos capítulos se emitieron durante 2022.

"El grupo de mandalorianos al que pertenece Djarin es muy tradicional. Él va a tener que lidiar con eso y elegir estar con otros mandalorianos que no llevan casco o redimirse volviendo a Mandalore, que está en ruinas", detalló Favreau en una entrevista con EFE previa al estreno.

No obstante, el quinto y sexto episodio de "The Book of Boba Fett" apuntaba ya hacia la nueva meta de Mando: dónde, cómo y acompañado de quién debía acometer este objetivo.

Antes, al final de la segunda temporada de "The Mandalorian", Djarin había derrotado a Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en un combate y se quedó con su sable láser, pero se mostró tan incapaz de usarlo que acabó hiriéndose a sí mismo.

Entonces, se reunió con la armera de Glavis Ringworld (interpretada por Emily Swallow), quien le explicó la maldición que rodeaba al arma y por qué debía purificarse si quería gobernar Mandalore después de haberse quitado el casco.

La trama es hilada con la escena de Grogu en "The Book of Boba Fett" en la que abandona su entrenamiento junto a Luke Skywalker para elegir enfundarse la armadura "beskar" y regresar con Mando.

Aunque Favreau avisó de que el reencuentro será "un poco diferente" porque Grogu "ya no es un indefenso bebé Yoda sino alguien que ha sido adiestrado por el maestro de entrenamiento Jedi más poderoso de la galaxia".

Además, esta nueva andadura tampoco será fácil porque, entre otros problemas, Mando tendrá que adaptarse a su nueva nave después de que la Razor Crest fuera destruida y la mecánica Peli Motto (Amy Sedaris) le ayudara a construir otra con menor espacio de almacenamiento.

En cualquier caso, el aclamado actor chileno Pedro Pascal volverá a encarnar a Djarin y a hacer disfrutar al público con su relación con Grogu.

Una sintonía que Filoni definió como "una pareja dispareja" en la que "muchos se ven reflejados como padres e hijos", y que exhibe a "un mandaloriano acorazado y a un niño fuerte".

Los creadores de "The Mandalorian" han manifestado en diversas declaraciones públicas que en la tercera temporada querían hacer algo "diferente y dinámico", volviendo a Mandalore para explorar el sentimiento de este pueblo y sus anhelos de "esperanza con mayor positivismo".

El trasfondo de la serie ahonda en asuntos trascendentales acerca de cómo el lugar de nacimiento puede marcar el desarrollo y el sistema de valores de alguien, así como su entereza para afrontar desafíos posteriores.

"The Mandalorian" estrenará un nuevo capítulo cada miércoles durante las próximas semanas y, según explicó Filoni a EFE, irán analizando cómo avanza la historia y si habrá más temporadas porque, "aunque haya un final tipo en mente", sería "increíblemente triste no continuar con esta aventura y estos personajes".