The Weeknd recauda más de 1,000 mdd con su gira After Hours 'Til Dawn

NUEVA YORK (AP) — La gira After Hours 'Til Dawn de The Weeknd ha superado oficialmente la marca de 1,000 millones de dólares, según Live Nation.

La extensa gira, que comenzó en Filadelfia en julio de 2022 y se extiende hasta septiembre de 2026, ha recaudado 1,004 millones de dólares con aproximadamente 7,55 millones de entradas vendidas en 153 fechas de la gira, informó la compañía de entretenimiento en vivo el jueves.

Los datos de Live Nation se obtienen de preventas e informes de ventas de entradas, así como de informes de ventas VIP y platino, recopilados desde el 4 de marzo de 2022 hasta el 14 de noviembre de 2025.

La gira, que abarca América del Norte, Europa, Latinoamérica y Australia, termina el 6 de septiembre de 2026 en el Estádio do Restelo en Lisboa, Portugal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"The Weeknd continúa redefiniendo lo que significa ser un artista de gira global", dijo Omar Al-joulani, presidente de giras de Live Nation, en un comunicado. "Cruzar la marca de 1,000 millones de dólares es un testimonio de su permanencia y la increíble demanda de su espectáculo en vivo... La gira After Hours 'Til Dawn ahora se erige como una de las más grandes de todos los tiempos".

Ha sido todo un viaje para el artista cuyo nombre real es Abel Tesfaye. En la última noche de sus fechas de gira de 2022, The Weeknd apareció en el escenario del SoFi Stadium de Los Ángeles y ocurrió lo impensable. Su voz se quebró y luego desapareció. Tuvo que cancelar el espectáculo poco después de que comenzara.

Se programaron algunos conciertos de reposición, y él estaba bien, pero fue una historia que los asistentes y los fanáticos de The Weeknd solo guardaron en la memoria. Es decir, hasta principios de este año, cuando narró el viaje en un álbum y en la película ficticia, ambos titulados "Hurry Up Tomorrow".

The Weeknd hizo un regreso triunfal a SoFi este verano para una serie de cuatro noches.

"Muy pocos artistas alcanzan este nivel de éxito en giras globales", dijo Darryl Eaton, jefe de giras globales de CAA. "Es un aire verdaderamente exclusivo, y ser parte del equipo que apoya el ascenso de Abel a este hito es uno de los momentos más orgullosos de mi carrera".

Las giras que recaudan más de 1,000 millones de dólares son un fenómeno nuevo. En 2023, la gira Eras de Taylor Swift se convirtió en la primera en superar esa marca, según las listas de fin de año de Pollstar de 2023. No solo fue su histórica gira Eras la número uno tanto a nivel mundial como en América del Norte, sino que también recaudó la impresionante cifra de 1.040 millones de dólares con 4,35 millones de entradas vendidas en 60 fechas de la gira, según la publicación comercial de conciertos.

Luego rompió su propio récord. En diciembre de 2024, Pollstar anunció que la gira Eras de Taylor Swift recaudó 2,200 millones de dólares a lo largo de su casi dos años de duración, extendiendo su liderazgo como la gira más taquillera de todos los tiempos.

En septiembre, Pollstar informó que los ingresos acumulados de la gira Music of the Spheres de Coldplay alcanzaron 1,390 millones de dólares. También comenzó en 2022 y se extendió hasta 2025.