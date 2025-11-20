Llega la final de Miss Universo en Bangkok
La coronación de la nueva Miss Universo en Bangkok se ve empañada por la controversia previa al certamen.
Galeria
1/3
BANGKOK (AP) — La final de Miss Universo se celebra el jueves en Bangkok, Tailandia, donde Victoria Kjær Theilvig entregará la corona a su sucesora. Tras unas semanas previas marcadas por la controversia, la 74ª edición del certamen elegirá a su ganadora entre más de 100 finalistas de todos los continentes.
En Estados Unidos, la transmisión en vivo se podrá ver a partir de las 7 p.m. del Este (0000 GMT) en Telemundo y a través del servicio de streaming Peacock. En Latinoamérica se podrá ver a través de Telemundo Internacional. Y para todo el mundo estará en el canal de YouTube de Miss Universo.
La gran final tendrá lugar en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para unos 12.000 espectadores.
Llega después de que Miss México Fátima Bosch protestara por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.
Itsaragrisil ofreció una disculpa pública y en los últimos días se lo vio teniendo un trato amistoso con Rocha.
no te pierdas estas noticias
Llega la final de Miss Universo en Bangkok
AP
La coronación de la nueva Miss Universo en Bangkok se ve empañada por la controversia previa al certamen.
VIDEO | Primer avance de la nueva precuela de Los Juegos del Hambre
El Universal
"Amanecer en la Cosecha" contará el origen de Haymitch, 24 años antes de la saga original
Cazzu desmiente que Nodal haya perdido la custodia de su hija Inti
El Universal
La cantante afirma que no existe ningún proceso legal entre ellos por la custodia