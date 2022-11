Tiare quiere ser la voz de los que no se pueden expresar

Desde niña la cantante venezolana Tiare soñaba con ser parte de los Latin Grammy. Deseaba tanto estar nominada que lo manifestó en una servilleta de papel que colgó en su cuarto. Lo que nunca imaginó es que esto se cumpliría pronto en su carrera.

A los 17 años, y a cuatro meses de haber lanzado su álbum debut con cinco canciones, Tiare fue nominada en la categoría de mejor nuevo artista para la 23a edición de los Latin Grammy. Ahora espera con ansias conocer el resultado en la premiación de la próxima semana, pero para ella, el sólo hecho de haber sido nominada ya es una recompensa al esfuerzo de años dedicada a la música.

"Yo gané el día que me nominaron", expresó la artista venezolano-peruana, que comenzó a estudiar música de niña e inició su carrera profesional hace dos años, a los 15. "Me impulsa a seguir trabajando mucho más duro y me impulsa a ser mejor artista y a seguir componiendo, a seguir sacando música, a ser la mejor versión de mí".

Los Latin Grammy se entregarán el 17 de noviembre en la arena Michelob ULTRA de Las Vegas. Tiare comparte categoría con la cubana Ángela Álvarez, la argentina Sofía Campos, el dúo argentino de jazz Cande y Paulo, la brasileña Clarissa, la mexicana Silvana Estrada, el franco-español Pol Granch, el colombiano Nabález, el dúo de gemelas colombianas Vale, el trío mexicano-estadounidense Yahritza y Su Esencia, y la peruana Nicole Zignago.

Emigró de Venezuela a Perú con su familia a los nueve años. Regresó a Venezuela para una breve visita a los 13 años y no había vuelto a su país de origen hasta los 17 años, cuando se enteró de su nominación a los Latin Grammy, precisamente en Caracas.

Tiare se siente orgullosa de ser venezolana, aunque reside en Lima, Perú, el país donde nació su madre. "Soy feliz de poder llevar el nombre de Venezuela en alto", expresó la artista en una reciente entrevista por videollamada desde Lima, donde vive actualmente.

Su disco, llamado "Dieciséis" incluye cinco canciones que escribió entre los 13 y los 16 años, las cuales tenía guardadas en una libreta de anotaciones, sin saber que tiempo después iban a ser parte de un álbum que da cuenta de su evolución como artista y en el que cada tema representa un año de su vida. Entre ellos aparece el primero que se atrevió a componer y que le hizo dar cuenta de que la música era su destino: "Ella".

El álbum fue grabado en Miami, y producido por Juan Carlos Pérez Soto, quien también ha trabajado con Ricardo Montaner, Luis Fonsi y Paulina Rubio, entre otros artistas.

"Este álbum es muy transparente y muy honesto porque jamás pensé que iban a ser canciones que las iba a grabar, que iban a llegar hasta donde están hoy", recordó la cantante de "Evaluna", "La española" y "Líneas de tu mano".

El álbum incluye uno de sus éxitos más recientes, "Cardenalito", una mezcla de tango, flamenco y pop.

Tiare hace malabarismos para cumplir con sus responsabilidades escolares y su pasión musical. Baila desde los tres años, hace teatro musical desde los cuatro y compone canciones desde los 13. Ha estudiado canto, flamenco, teatro, piano y guitarra.

La artista tiene cerca de 2 millones de vistas en YouTube. Está cursando el último año de bachillerato en Lima y el año próximo se mudará a Boston para estudiar en una de las universidades más prestigiosas de música: Berklee College of Music.

Tiare todavía tiene sueños por cumplir, le encantaría componer y cantar con el español Pablo Alborán y con la cantautora puertorriqueña Kany García, además de recorrer el mundo con una gira de conciertos.

Y expresar lo que otros no pueden decir a través de su música.

"Mi propósito como cantautora es ser la voz para las personas que capaz no pueden expresar lo que sienten y transmitir lo que el mundo necesita escuchar", dijo Tiare.