Ticketmaster indemnizó a 2 mil 155 consumidores por concierto de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La empresa de boletaje, Ticketmaster, informó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que indemnizó a 2 mil 155 consumidores a quienes a pesar de tener boleto válido no se les dejó entrar al concierto de Bad Bunny el 9 y 10 de diciembre del 2022.

Con lo que no habrá multa para Ticketmaster al cumplir con el reembolso del boleto y la compensación, por lo que la Profeco dijo que no aplicará sanción económica alguna.

Los afectados recibieron tanto el costo de su boleto, el cargo por servicios y 20% adicional, lo que se tradujo en "un monto total de 18 millones 154 mil 367 pesos, de los cuales 3 millones 62 mil 407 pesos corresponden a la compensación prevista en la Ley Federal de Protección al Consumidor", dijo la Procuraduría.

De los 2 mil 155 boletos reembolsados, solo mil 086 fueron quejas interpuestas ante Profeco, las otras mil 69 solicitaron directamente la devolución.

Sin bien ya se indemnizó a la gran mayoría de los afectados aún faltan 55 personas que están en proceso de recibir el reembolso con la compensación, una vez que se concrete ello, la Profeco cerrará el caso de los conciertos de Bad Bunny, explicó en un comunicado.

El caso se inició porque en el concierto del 9 de diciembre "Ticketmaster informó que por fallas en su sistema de lectura de boletos, se produjo el problema para acceder al primer concierto", por lo que se les negó la entrada a entre 2 mil y 3 mil personas, a pesar de que mostraron boleto auténtico.

La Procuraduría dijo que "Ticketmaster informó en su momento que hubo un gran número de boletos que no fueron adquiridos en los canales oficiales y boletos legítimos impresos varias veces; esto es, copias fotostáticas simples del mismo boleto con los que se pretendió ingresar al evento. Por estos hechos, la empresa informó que presentó dos denuncias ante las autoridades competentes".

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, afirmó que la Procuraduría "ha garantizado la atención a las personas que teniendo boleto, no pudieron acceder a los conciertos de Bad Bunny de diciembre pasado en la Ciudad de México, con el reembolso del precio del boleto más una compensación de 20%".

Sheffield afirmó que para el concierto del 10 de diciembre se desplegó un operativo especial en el Estadio Azteca y solamente 110 consumidores no pudieron entrar y recurrieron a Profeco.

Dijo que mantienen el micro sitio en el portal de Profeco para que los consumidores puedan presentar quejas contra dicha empresa.