Ticketmaster lanza advertencia para shows de Bad Bunny

En México, los integrantes de la generación Z y Millenial, es decir, entre los 25 y 40 años de edad, contabilizan el 50% de boletos que se venden para espectáculos masivos, como conciertos tipo Shakira y el Tecate Emblema, así como en teatro.

Esto de acuerdo con Alejandro Ordaz, Director de Marketing de Ticketmaster, principal empresa para la venta de entradas en el territorio nacional.

"Los dos grupos están teniendo la mayor contribución en compra de boletos, entre ambos representan casi la mitad de los boletos vendidos; el resto se pulveriza entre audiencias de más de 45, 50 y 60 años. Claro, estas distribuciones cambian evento por evento, pero son el promedio", comenta el ejecutivo.

Ya en término de género, indica Ordaz, tanto hombres como mujeres compran por alguna entrada para un espectáculo.

"Claro que sólo tenemos información del que compra, no podemos saber si el hombre que compró, por ejemplo, lo hizo para la novia quien al final asistió, pero en general es 50-50 en ese tema", expresa.

En lo que va del 2025, Shakira está siendo la reina en la rapidez con que los boletos para sus conciertos fueron adquiridos.

"Tuvo 11 presentaciones y luego agregó más fechas. Ese tipo de actos nos muestra el reflejo de qué tan importante es México. Yo diría que todo lo que es shows de estadios tiene más proclividad a venderse de manera acelerada, pero la industria en el país está teniendo un nivel muy sano de interés, por ejemplo, es un éxito ´El Rey León´ en teatro, también en eventos deportivos", destaca.

Alerta a consumidores

Desde hace casi tres años Ticketmaster innovó en el boleto digital y la fila virtual, con el objetivo de acabar con malas prácticas a la hora de ingresar a un espectáculo y hacer más placentera la experiencia para el comprador.

El boleto digital va cambiando cada 15 segundos su código de barras, por lo que de nada sirve que alguien tome una captura de pantalla de otro usuario o lleva una entrada en PDF. De esa manera se han escaneado en eventos pasados, más de 15 millones de boletos.

Y la fila virtual va dosificando la entrada de los interesados, porque de otra manera habría miles de personas pidiendo el mismo lugar. La duración en la fila depende del comprador que ingresa antes, pues puede no tener la tarjeta bancaria al lado o estar indeciso de los lugares a elegir.

"La rotación en el código de barras garantiza que no pueda entrar otra persona, aunque alguien por la emoción de tener un boleto, comparta un screenshot en sus redes, porque cambia cada 15 segundos. Ya para entrar al espectáculo se puede entrar a la app y ahí agarrar el boleto para que lo escaneen o bien, sabemos que quizá ya en el estadio se va el internet, entonces puedes sumarlo antes al wallet de los dispositivos móviles porque la tecnología (del boleto) funciona sin tener detrás internet", explica.

La venta de boletos de Bad Bunny para su concierto en diciembre próximo, así está operando.

Ordaz hace un llamado a que la gente, que no pueda adquirir su boleto por la vía oficial, no se deje engañar en grupos de redes sociales.

"Hay quienes abusan de la pasión de las personas y dicen tener un boleto que les venden. La gente se mete en grupos de redes sociales buscando o diciendo que tiene. Nuestra recomendación es que no lo hagan, hay mucha gente víctima de una euforia colectiva a la que se les hacen malas prácticas. Lo que hacemos son campañas de concientización e información para los fans donde se les avisa de los riesgos de adquirir boletos lejos de un canal oficial", recalca Ordaz.