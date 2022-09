Ticketmaster se deslinda de presunta revendedora de boletos

A-AA+

Tras la denuncia en redes sociales de un internauta contra Miroslava Valdovinos a quien acusó de tener 108 boletos para el evento masivo Corona Capital y otros eventos, Ticketmaster declaró no tener relación con la persona que adquirió esa cantidad de boletos para el evento.

En Twitter se preguntaron "¿Quién le facilitó 108 boletos para el Corona?" a Miroslava.

En el tuit se muestran imágenes de todos los boletos de distintos eventos que venden por redes sociales al doble o al triple del precio que los compran en preventa. Otra de las preguntas que se leen en el hilo de Twitter por este caso fue: ¿Por qué Ticketmaster permite la compra de tantos boletos a una sola persona?



Ticketmaster responde

Ante los reclamos por parte de internautas hacia Ticketmaster, la empresa se deslinda de no conocer ni tener relación con Miroslava Valdominos y rechazó toda participación en el uso indebido de boletos de cualquier persona.

"Ticketmaster México no facilita ni apoya la reventa, que es ilegal. Por lo cual estamos investigando y evaluando las acciones para que la autoridad determine y en su caso sancione estas conductas".