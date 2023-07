TikTok busca competir musicalmente con Spotify

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Se viene una nueva oferta musical para el público en medio de la alza de precios de la plataforma Spotify en sus distintas modalidades de suscripción y las quejas del gremio musical ante la imposibilidad de hacer medibles sus ganancias, tal como lo declaró Snoop Dog: "Que alguien me explique cómo puedes alcanzar mil millones de reproducciones y no ganar un millón de dólares. No tiene sentido", expresó el cantante durante una conferencia de prensa.

Llega entonces una nueva alternativa lanzada por la plataforma de videos TikTok, que ante el potencial musical que ha dado a canciones que se utilizan en los videos ha decidido crear su propia plataforma.

La viralización de temas en los videos compartidos en la red social por los millones de usuarios que la usan, ha provocado que el éxito sea proporcional en plataformas como YouTube y Spotify, y ahora Tiktok buscará que ese éxito quede en sus propias manos y no en manos de terceros.

Gran parte del público de la plataforma de videos cortos ubica en América y Asia, compuesto en su mayoría por personas jóvenes que no superan los 35 años de acuerdo con datos de Satista.

El nuevo servicio de música que se encuentra en un periodo de prueba se tres meses para los usuarios que deseen adquirirlo, promete conectar a los seguidores de la plataforma de videos con las canciones de sus artistas favoritos.

La compañía dio a conocer que tiene acuerdos de varios años de duración con Sony Music, Universal Music Group y Warner Music Group que servirán para completar su biblioteca de audio.

Los usuarios pueden disfrutar de su música favorita de TikTok y descubrir artistas nuevos y "explorar las características únicas de la comunidad que te ayudarán a expresarte y conectarte con otros amantes de la música", señala la plataforma.

Una de las ventajas será que a pesar de ser una aplicación independiente a TikTok esta podrá vincularse y hacer que el intercambio de información sea mucho más rápido y así poder descargar música de los artistas que se van descubriendo en la plataforma, lo que significará también un beneficio para los creadores musicales, ya que el usuario tendrá fácil acceso a sus nuevos temas.

Se podrán crear listas de reproducción, descargar música para escuchar sin conexión, ver las letras en tiempo real, transmitir a otros dispositivos, compartir en historias de Instagram y Facebook, enviar por WhatsApp y Telegram, entre otras ventajas.

La app además ayudará como Shazam a reconocer canciones, y permitirá comentarios en los temas así como reacciones, como si fuese una interfaz de Facebook, Instagram o el mismo TitkTok.