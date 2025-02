Joven mexicano sorprende en TikTok con tuba reciclada

TikTok parece ser, además de una plataforma para compartir contenido multimedia, una red social que incentiva la imaginación de grandes y chicos. Es que esta compañía china muestra a diario un gran caudal de videos en los que se encuentran novedosas acciones, inventos increíbles y muestras de talento, además de historias de vida y hechos que son documentados a través de distintos dispositivos.

Al respecto, hoy queremos contarte sobre un video que se ha vuelto viral en TikTok y que tiene a un joven mexicano como protagonista. Se trata de Ricardo Loera quien a través de su cuenta @rickylbass comparte diverso tipo de contenido pero que ahora ha logrado captar la atención de los internautas con algo insólito.

Loera posteó un video bajo el nombre "Calando la tuba reciclada por las calles de Chihuahua" y en este se lo puede ver con un instrumento de fabricación casera. El joven mexicano utilizó un garrafón y otros elementos que muchas personas desechan para darle forma a una tuba que, para sorpresa de muchos, deslumbra con el sonido que emite.

Una familia huichol que ofrecía su música en la vía pública se convirtió en parte del video cuando el joven se acercó y comenzó a manipular su instrumento creado con elementos reciclados. La tuba no solo que sonó de una manera prácticamente perfecta, sino que permitió acompañar la canción interpretada ante el asombro de los transeúntes.

En un par de días, el video logró acumular miles de visualizaciones, mientras que los usuarios de TikTok dejaron sus likes tras escuchar esta tuba reciclada en Chihuahua. Los internautas no dudaron en felicitar a Loera mediante comentarios como "Tutorial de la tuba reciclada porfa", "La cara de felicidad del niño no tiene precio", "Bien chido", "El niño: mira apa que bien suena con tuba", "Quedo fregonaa esa tuba" y "Ya descalabraste a muchos que traen una de verdad y no la saben sonar", entre otros.