La polémica entre Donald Trump y mexicanos en TikTok

TikTok se ha convertido en una de las principales plataformas en donde se puede apreciar, analizar y debatir lo que está sucediendo en Estados Unidos desde que Donald Trump asumió nuevamente como presidente. Su política de deportación de migrantes indocumentados ha tensado los ánimos entre mexicanos y estadounidenses.

Mientras Estados Unidos ya comenzó con las deportaciones, en TikTok se pueden observar videos de distintas fuentes que dan cuenta sobre las diversas perspectivas mediante las que se puede analizar esta situación.

Un pedido para debatir

Al respecto, recientemente se difundió un video que fue grabado en Ajijic, Jalisco, hasta donde llegó el tiktoker conocido como @tacodpollo. El joven se acercó hasta un bar en donde flameaba una bandera de Estados Unidos y sin más preámbulos se dirigió al propietario, de origen estadounidense, para pedirle que la quitara.

"¿Qué hay de esto? Lo aprendí en América. Lárguense de mi país, malditos gringos", gritó el joven frente al local. En este marco, el propietario le explicó: "Subí esto para el 4 de julio. El 16 de septiembre pondré la de los mexicanos aquí". Sin embargo, el creador de contenido siguió con su reclamo pero en tono de broma, pero generando una guerra en TikTok.

"¿Así que podemos ir y regresar a tu país? Desestabilizando nuestra economía. Me divertí mucho con eso, hombre. Esta es nuestra única oportunidad de hacer eso. ¿Sabes lo que digo?", remarcó sobre el cierre del video en donde ambos terminan estrechando su mano. El video se viralizó en TikTok y surgieron comentarios como "No somos iguales eso es falta de respeto los mexicanos si somos respetuosos", "Igual decir eso no está bien digo yo", "Mi pueblito ahora ya hasta pa comprar terreno en dólares", "Sintió el verdadero terror", "Los mexicanos sabemos vivir y disfrutar la vida" y "Me encanta esto", entre otros.