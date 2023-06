"Titanic" a Netflix; tachan a la plataforma de "oportunista"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- A tan solo una semana de la tragedia del Titán, el submarino que desapareció mientras viajaba hacia el fondo del océano para visitar los restos del Titanic, la plataforma de streaming, Netflix, anunció que incluirá la cinta de James Cameron que lleva el mismo nombre del famoso trasatlántico entre sus estrenos de julio.

De acuerdo con la revista Variety, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet estará disponible en su catálogo de contenido desde el próximo 1 de julio, aunque solamente para los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Según fuentes cercanas a la plataforma, la llegada de "Titanic" y el poco tiempo que ha pasado desde la implosión del sumergible en el que viajaban cinco personas es sólo una mala coincidencia, ya que los convenios de licencias se resuelven con mucho tiempo de anticipación, por lo que, negaron, que el gigante del streaming esté tratando de monetizar con este lamentable incidente: "Las muertes de los miembros de Titán se anunciaron el 22 de junio. Netflix resolvió el acuerdo de licencia más de unos meses antes de esa fecha (en otras palabras, mucho antes de que el sumergible Titan desapareciera)", explica el sitio estadounidense.

Pese a esta aclaración, los usuarios de las redes sociales no se han tomado a bien la llegada del filme a esta plataforma y, a través de las redes sociales, han lanzado fuertes críticas en las que tachan de oportunista a la empresa. Incluso, han hecho un llamado para que ninguno de los suscriptores lo vea.

"Es demasiado pronto", "¿Publicidad de mal gusto?", "Tal vez sea de mal gusto para algunos, pero la gente aún lo verá", "Nola vean", "Merecemos saber si obtuvieron los derechos antes o después de esta reciente tragedia", "Netflix vio la oportunidad y no perdió el tiempo", "El momento es tan incorrecto, pero desafortunadamente es lo que buscan", "Lo están haciendo a propósito", "No perdieron el tiempo, ¿verdad?", "Esto es una locura realmente intentan hacer negocio con la muerte de cinco personas", "¿Mal momento o el momento perfecto?, así son los negocios", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

El pasado 18 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos dio a conocer la desaparición del sumergible propiedad de la empresa Ocean Gate, detallaron que al momento de su inmersión los cinco pasajeros contaban con alrededor de 90 horas de oxígeno; sin embargo, cuatro días después declararon la muerte de la tripulación, ya que se habían encontrado restos de la nave que indicaría que sufrió de una implosión poco después de haber comenzado la inmersión.

Titán formaba parte de una exclusiva experiencia en la que se ofrecía a turistas de élite descender a más de 4 mil metros en el océano para conocer los restos del Titanic. El viaje tiene un costo de alrededor de los 4 millones de pesos y entre quienes lograron realizarlo con éxito se encuentra el actor e influencer Alan Estrada.