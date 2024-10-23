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TOM HOLLAND SE UNE A LA NUEVA PELÍCULA DE CHRISTOPHER NOLAN

Por EFE

Octubre 23, 2024 03:00 a.m.
A

TOM HOLLAND SE UNE AL ELENCO DEL NUEVO LARGOMETRAJE DIRIGIDO Y ESCRITO POR CHRISTOPHER NOLAN, UN PROYECTO QUE SE ESTRENARÁ EN EL VERANO DE 2026, SEGÚN RECOGE HOLLYWOOD REPORTER. ES LA PRIMERA VEZ QUE EL ACTOR Y NOLAN TRABAJAN JUNTOS. HOLLAND SE UNE A MATT DAMON, LA OTRA ESTRELLA CONFIRMADA PARA LA CINTA. LA TRAMA ES TODAVÍA DESCONOCIDA. NOLAN PRODUCE EL PROYECTO JUNTO CON SU ESPOSA EMMA THOMAS A TRAVÉS DE SU PRODUCTORA SYNCOPY. HOLLAND TAMBIÉN TIENE PREVISTO ESTRENAR ‘SPIDER MAN 4’ EN 2026. 

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