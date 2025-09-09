Toy Story cumple 30 años y regresa a las salas de cine en México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- ¿Recuerdas cuando fuiste a ver "Toy Story"? Pues este año la película animada cumple 30 años. Originalmente, Pixar estrenó la cinta animada en cines el 19 de noviembre de 1995 en Estados Unidos y un año más tarde, en 1996, en México.

La importancia de la cinta de Pixar ha trascendido generaciones gracias a los temas que aborda: la amistad, el miedo a crecer y el sentirse perdido en el mundo, entre otros, logrando conectar tanto con chicos como con adultos.

Ahora en la actualidad, la primera cinta se ha popularizado entre los más jóvenes gracias a los memes y parodias que abundan en el mundo del internet.

En México, el reestreno de la primera cinta de Pixar se llevará a cabo el próximo jueves 11 de septiembre y podrá disfrutarse en todas las salas de Cinemex y Cinépolis a nivel nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los niños, que ahora son adultos, tendrán la oportunidad de revivir esta historia que se ha convertido en un clásico de la animación. La franquicia cuenta ya con cuatro películas y próximamente sumará una más.

Los boletos estarán disponibles en taquilla y en línea, pero conviene apresurarse, pues la película solo se proyectará por tiempo limitado. Además, se lanzarán coleccionables exclusivos como palomeras y vasos para los fans.

Después de tres décadas y cuatro películas que mostraron la historia de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos, desde su vida con Andy hasta su llegada a Bonnie, la saga se prepara para una quinta entrega.

Según lo revelado, la trama explorará cómo los juguetes son desplazados por celulares, tabletas y videojuegos, lo que los lleva a cuestionar el sentido de sus vidas.

"Toy Story 5" está programada para estrenarse en cines el 19 de junio de 2026, de acuerdo con el calendario de Pixar. Poco después llegaría también la secuela de "Coco", otra apuesta fuerte del estudio.

Desde su estreno en los 90, "Toy Story" logró recaudar alrededor de 373 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como una franquicia que dio lugar a series, juguetes y todo tipo de productos.

La película también abrió la puerta a producciones derivadas como "Lightyear" (2022) y la serie animada "Buzz Lightyear Comando Estelar: La aventura comienza" (2000), donde Chris Evans y Tim Allen han dado su voz al famoso guardián espacial.