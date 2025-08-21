Trágica muerte de Brent Hinds en accidente de motocicleta en Atlanta

Brent Hinds, el ex cantante y guitarrista de la banda de heavy metal ganadora del Grammy Mastodon, ha muerto en un accidente de motocicleta en Atlanta, según informaron la banda y las autoridades. Tenía 51 años.

Hinds falleció mientras conducía una motocicleta Harley-Davidson la noche del miércoles cuando el conductor de un BMW SUV no cedió el paso al girar, según la policía de Atlanta. Hinds fue descrito como "inconsciente" en la escena.

La banda expresó en las redes sociales: "Estamos con el corazón roto, conmocionados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos".

Mastodon tuvo tres álbumes que llegaron al Top 10 de la lista Billboard 200 y dos que encabezaron la lista de Álbumes de Rock: "Emperor of Sand" en 2017 y "Once More 'round the Sun" en 2014.

Hinds cofundó Mastodon en el 2000 junto con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. El tercer álbum de estudio de Mastodon, "Blood Mountain" de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200.

Hinds dejó la banda en marzo de 2025. No se dio ninguna razón para su partida. La banda dijo que habían "decidido mutuamente separarse", pero comentarios hechos por Hinds en Instagram indicaron una relación difícil con sus compañeros.

En ese momento, la agrupación manifestó: "Estamos profundamente orgullosos y más que agradecidos por la música y la historia que hemos compartido y le deseamos todo el éxito y la felicidad en sus futuros proyectos".

Mastodon, que forjó un feroz metal, una maestría progresiva y tendencias de sludge rock, obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando uno en 2017 a mejor interpretación de metal por "Sultan's Curse" del álbum "Emperor of Sand".

La revista Rolling Stone incluyó el álbum de Mastodon de 2011, "The Hunter", entre los mejores del año, diciendo que la banda había "simplificado su thrash fundido en un golpe tenso que no retrocede ni un ápice en su complejidad natural de rareza innata".

Hinds tenía previsto realizar una gira por Europa más tarde este año con Fiend Without a Face, su proyecto paralelo durante sus años con Mastodon.