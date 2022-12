Tras acusación de plagio, bajan de redes sociales la canción "Gatita", de Bellakath

Bellakath denunció que su canción "Gatita" fue reclamada por alguna persona como si fuera de su propiedad, lo que provocará que sea retirada de las plataformas.

A través de un LIVE en su cuenta de Instagram, la cantante explicó que la canción fue reclamada, lo que provocó que ya no pueda ser utilizada en Instagram y TikTok.

---¿Cuál es la canción por a la que tachan de plagio a "Gatita" de Bellakath?La melodía de "Gatita" es bastante similar a "El Hueso De Mi Perra", interpretada por Son de Ak ft Little Key y se lanzó en 2012. Aunque se desconoce si fue él quien reclamó y pidió que se removiera la canción de Bellakath de las redes y plataformas."La tal Bellakath anda lloriqueando que le bajaron su canción de la gatita que le gusta el mambo, que según ella inventó. Pero ya le hallaron el plagiazazo idéntico", escribió un usuario de Twitter."Yo la tengo registrada aquí, bueno aquí en las instituciones y pues me la borraron. Ya la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok y bueno, yo me di cuenta ayer", indicó entre lágrimas, después de asegurar que ella es la autora e intérprete de "Gatita" y Alexito Mix es su productor.