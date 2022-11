Tras diagnóstico de esclerosis, Applegate devela su estrella

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Christina Applegate reapareció con una sonrisa, conmovida y también con 18 kilos de más, producto de la esclerosis múltiple que padece, la actriz de 50 años develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañada de su familia y amigos.

En entrevista con "The New York Times", la actriz de 50 años reveló cómo ha sido su lucha con esta enfermedad que aunque dijo sobrellevar, admitió que nunca aceptará.

"He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón", expresó; al momento de la develación Applegate apareció en una silla y luego descalza.

"Para algunas personas con esclerosis múltiple, los zapatos puede hacernos daño o hacernos sentir desequilibrados. Así que hoy fui yo. Descalza", expresó conmovida hasta las lágrimas.

En agosto del 2021, la actriz estadounidense reveló en su cuenta de Twitter que padecía esclerosis múltiple.

"Hola amigos. Hace unos meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad", escribió en aquel momento.

"Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa a menos que algún imbécil se ponga en medio", ironizó.

La actriz también pidió privacidad y dio las gracias a sus seguidores, desde entonces se mantuvo alejada de los reflectores hasta ahora que reapareció acompañada de su hija de 11 años Sadie Grace y amigos como Katey Sagal, actriz con quien compartió rodaje en "Matrimonio con hijos".

Applegate saltó a la fama con su papel de Kelly en la comedia televisiva "Married with Children" (1987-1997).

Su carrera ha estado enfocada sobre todo en la televisión con series como "Samantha Who?" (2007-2009) y la reciente "Dead to Me", que se estrenó en 2019 y que culminará su andadura con su tercera temporada.

---Un emotivo discurso

Unas palabras para su hija Sadie Grace hicieron llorar a la actriz Christina Applegate.

"La persona más importante de este mundo es mi hija. Eres mucho más de lo que crees. Eres bella y amable, inteligente e interesante. Me siento agradecida cada día de poder levantarme para llevarte a la escuela... muchas gracias por estar a mi lado con todo esto", expresó.

Además de estas emotivas palabras de amor, la actriz bromeó con su hija sobre su enfermedad:

"Ah, por cierto, tengo una enfermedad, ¿no te diste cuenta? Ni siquiera estoy usando zapatos. ¡Se supone que debes reírte de eso!", dijo.

La actriz fue distinguida en el Paseo de la Fama de Hollywood "por su fuerza y versatilidad en el teatro, el cine y la televisión", por una carrera en la que "ha demostrado ser una de las protagonistas femeninas más influyentes de Hollywood", dijo la productora de la organización Walk of Fame, Ana Martínez.

La actriz se llevó un Emmy a la mejor actriz invitada de una comedia por su aparición en "Friends" (1994-2004) como una de las hermanas de Rachel (Jennifer Aniston).

En la gran pantalla, Applegate ha participado en películas de comedia como "The Sweetest Thing" (2002), "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "Vacation" (2015) y "Bad Moms" (2016).