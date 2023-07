Triunfa plan de uso compartido de Netflix; lo amplían al mundo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El reporte financiero de Netflix finalmente dio a conocer algunos detalles de cómo está funcionando la implementación de nuevas reglas en la plataforma de streaming. En mayo se hizo oficial que habría restricciones para el uso compartido de contraseñas de los usuarios.

Esto significa que ahora la plataforma recurre a distintas herramientas para detectar cuando uno de sus usuarios no está respetando el uso de cuatro perfiles con personas que viven en el mismo hogar, como consecuencia, todos los usuarios que estuvieran fuera de un mismo hogar, pero con una misma cuenta serían eliminados. La alternativa es agregar un miembro extra con un costo adicional.

Según el reporte entregado a EL UNIVERSAL hoy, este método, que se calculaba que en un principio se reflejara en cancelaciones, ha rendido frutos a la compañía que reportó adiciones netas de 5.9 millones de dólares en el segundo trimestre del año.

"Los ingresos del segundo trimestre de 2023 de $8,200 millones y la utilidad operativa de $1.800 millones estuvieron generalmente en línea con nuestro pronóstico, y esperamos que el crecimiento de los ingresos se acelere en la segunda mitad de 2023 a medida que empecemos a ver todos los beneficios del uso compartido pagado más un crecimiento continuo y constante en nuestro plan con publicidad"

La nueva medida fue lanzada en más de 100 países, lo que representa más del 80% de sus ingresos, los cuales aseguran hoy son más altos en cada región, superando con suscripciones el número de cancelaciones.

Esto beneficia a la compañía en el mercado de Wall Street, que ya pronosticaba un aumento en el valor de las acciones pues en los primeros días de julio han ido subiendo, de 438.63 dólares a 481.28.

"Los ingresos operativos del segundo trimestre totalizaron mil 800 millones (de dólares), un 16% más que los mil 600 millones del trimestre del año anterior. El margen operativo fue del 22%, en comparación con el 20% del mismo trimestre en 2022. Ambos estuvieron ligeramente por encima de nuestro pronóstico de principios de trimestre debido a la gestión de gastos en curso, un crecimiento de la plantilla más lento de lo proyectado y el momento del gasto en contenido", detalla el informe.

"Las ganancias por acción en el segundo trimestre ascendieron a $3,29 frente a $3,20 en el segundo trimestre de 2022", agrega.

La variedad, aseguran, es la clave que ha sostenido al catálogo como uno de los favoritos de los espectadores y arrojaron algunos datos sobre sus mejores programas, entre los que se relacionan nombres de famosos como Adam Sandler, Chris Hemsworth y Jennifer Lopez, quien se posicionó con su nueva película como una de las más populares de todos los tiempos en la plataforma.

"Comenzamos el trimestre con Murder Mystery 2, con Adam Sandler y Jennifer Aniston (114,3 millones de visitas en los primeros tres meses). Le siguió el thriller "La madre" (protagonizada por Jennifer Lopez) en mayo, que pasó seis semanas en lo más alto de nuestra lista de las 10 mejores películas semanales y ahora se ha convertido en una de nuestras películas más populares de todos los tiempos con 131,6 millones de visitas. Cerramos el trimestre con el éxito de taquilla de acción "Extraction 2", dirigido por Chris Hemsworth, que obtuvo 116,7 millones de visitas en solo 31 días".

Con los resultados, a partir del día de hoy el plan de uso compartido se implementará en el resto de países donde no había sido impuesto, entre ellos Indonesia, Croacia, Kenia e India, donde además no se ofrecerá la opción de miembro adicional, ya que aseguran que recientemente recortaron los precios.