Trolean a Alex Montiel tras revelarse audios a Fabiola Martínez

Un nuevo trend acapara las redes sociales luego de que Fabiola Martínez publicara el video viral mostrando fotos, mensajes, notas de voz y prendas de ropa, confirmando la relación sentimental que sostuvo con Alex Montiel, mejor conocido como "el Escorpión Dorado".

Usuarios han llenado de burlas y comentarios el último video de Alex Montiel y ha surgido en diversas plataformas una nueva tendencia, en la que se toma la cita textual de los audios de "el Escorpión Dorado" que expuso Fabiola Martínez, donde dice que la ama y la llama "cosa hermosa, preciosa, que no sale de mi cabeza".

Este nuevo trend, dedicado a hacerle burla al influencer por los audios que envió a Fabiola Martínez está rompiendo las redes.

Los memes sobre el creador de contenido no han parado, comprobando que los usuarios en redes sociales no perdonan.

Incluso equipos de fútbol se han sumado a este trend con publicaciones haciendo referencia a sus jugadores, como el Toluca FC o el Cruz Azul.

Los internautas también han usado esta tendencia para expresar su amor y cariño a sus parejas de una manera cómica.

El famoso video de Fabiola Martínez -donde muestra estos audios como prueba de que "el Escorpión Dorado" y ella sostuvieron una relación amorosa- se volvió viral en redes sociales hace unos días y gracias a este trend sigue circulando.