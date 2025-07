Clausura la SEGE escuela que no existe

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado colocó sellos de suspensión de inscripciones en una escuela... que no existe.

Desde hace 4 años, en el sitio clausurado que se presume es primaria, secundaria y preparatoria, funciona una academia comercial de belleza, que no se relaciona con tres niveles educativos que son objeto de supuesto reclamo de la dependencia estatal.

La SEGE colocó los sellos en el número 1000 de la calle Agustín de Iturbide, entre Simón Bolívar y Reforma, en el centro de la ciudad, pero en ninguna de sus partes se refieren a violaciones procesales o a algunos artículos que den cuenta de alguna violación a alguna norma.

Hasta ahora no hay constancia de que el personal de la dependencia estatal haya tenido contacto con quienes son los actuales inquilinos del lugar. Sin embargo, colocaron sobre los sellos de clausura un papel de aclaración en el que refieren que ellos dan por hecho que no son primaria, ni secundaria ni escuela preparatoria, y por lo tanto no les corresponde ese sello de clausura.

En los sellos, la SEGE no explica con artículos de ninguna ley cuál es la falta de la escuela que funciona en la actualidad, y únicamente aparece la exhibición pública de la decisión de no autorizarle para impartir educación, y para tal efecto, sólo cita el artículo que permite aplicar medidas cautelares, pero nada que indique la causa de la clausura.

El artículo referido es el 155, Fracción III de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, que no establece causas de sanción, sino a que “las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior consistirán en las siguientes:, y se brinca a la fracción III, “Colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo”. El famoso artículo anterior, el 154, sólo permite a la autoridad formular medidas precautorias, pero ni en éste hay precisiones acerca de la supuesta falta de la escuela que en la actualidad funciona en ese lugar, donde desde hace casi un lustro funcionó una academia comercial.