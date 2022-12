"Tu show no vale mis 10 mil pesos", dice fan de Bad Bunny

A-AA+

Aunque para algunas celebridades de la política como Mariana Rodríguez y su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue toda una noche mágica asistir al concierto de Bad Bunny en Monterrey, hubo quienes no estuvieron de acuerdo.

Una joven asistente dijo que el reciente concierto del exponente nombrado Artista del Año por Apple Music, no valió lo que pagó por su entrada.

"Y te quiero mucho Bad Bunny, sí cantas bien y estás muy guapo, pero este concierto NO VALE LOS 10 MIL PESOS QUE PAGUÉ", escribió @angielovesid en Twitter.

A los asistentes a sus próximos conciertos incluso les advirtió, "no vayan con las expectativas tan altas, porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada [...] Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como tres segundos y se va y vuelves a no ver nada".

Y concluyó: "Genuinamente me gusta mucho BB, pero este show es una estafa, le duela a quien le duela [...] NADA de lo que estuvo en el show hacen un boleto de 10 mil pesos, estaba para pagar cuatro mil pesos".