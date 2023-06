Tunden a Peso Pluma tras cantar a capela “VVS”

CIUDAD DE MÉXICO. -Peso Pluma se ha coronado como uno de los cantantes mexicanos más cotizados de la actualidad.

Recientemente, el cantante se viralizó en redes sociales tras cantar a capela el tema “VVS”, el cual grabó junto a Edgardo Núñez y Dareyes de la Sierra. Aunque el resultado no fue el que esperaban sus fans.

No es la primera vez que Peso Pluma muestra su voz real sin autotune. Sin embargo, dada su arrolladora fama, todavía hay quienes se sorprenden al escucharlo cantar sin producción ni filtros.

Por medio de Instagram se difundió un clip del intérprete de “El belicon” en el estudio de grabación. El líder de los corridos tumbados coreó algunas estrofas del tema “VVS” y la reacción de sus seguidores no se hizo esperar.

“No no no, pobrecito ¿quién le dijo que cantaba?”, “¿Eso es cantar?”, “Vicente Fernández se revuelva en su tumba”, “Qué gachote canta, pero como me cae bien”, “Qué bajo ha caído la música”, señalaron internautas.