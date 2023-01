TV Azteca reprueba actitud de Televisa sobre Jorge Salinas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- En "Venga la alegría", las y los conductores de "La zona de espectáculos" denunciaron la postura que Televisa tomó ante la situación mediática que rodea a Jorge Salinas, el cual protagoniza la nueva producción de la televisora, pues si bien, antes del escándalo que vincula al actor con su nutrióloga, el matutino había sido invitado para cubrir la conferencia de prensa de la telenovela pero, más tarde, fue "desinvitado" para evitar que le preguntaran al actor acerca de este tema.

Como si de hace décadas se tratase, TV Azteca y Televisa protagonizaron ríspido momento, luego de que la televisora de San Ángel prescindiera de la presencia de su homóloga en la presentación de "Perdona nuestros pecados", la nueva telenovela producida por Lucero Suárez, esto debido a que Jorge Salinas, el protagonista, estaría presente en la conferencia de prensa, por lo que evitaron, a como diera lugar, que los medios que se dieron cita le cuestionaran acerca del supuesto amorío con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero

En este sentido, Flor Rubio dijo la mañana de este jueves que era importante aclarar que las cámaras de TV Azteca se presentaron en el evento, pese a que habían cancelado su invitación a la conferencia de prensa y, en efecto, Televisa impidió el paso del medio a sus instalaciones: "Aclaremos varias cosas, sí las cámaras de TV Azteca las sacó Televisa, mal que nos sacaron porque, al final, es una nota que es de todos, de interés nacional".

Además, indicó que dentro del recinto había todo "un desastre", debido a la presencia desmedida de medios de comunicación, sin embargo, de todas y todos los presentes, Televisa sólo sacó a tres cámaras; las de los programas "Venga la alegría" y "Ventaneando", en lo que respecta a la televisora del Ajusco, pues la periodista mexicana también agregó que impidieron el paso a Telemundo.

En lo que respecta, a la forma en que Jorge Salinas enfrentó a los medios, Flor reconoció que intentó controlar el caos que estaba sucintándose en la conferencia de prensa, sin embargo, también destacó que ubicó distintas contradicciones en el discurso del actor que, pese a externar que sigue viviendo en su casa, no quiso hablar de la postura de su esposa y, en cambio, expresó que no le gustaría hacer una declaración por otra persona.

"Dentro de su discurso cometió varios errores", destacó.

"Dijo cosas muy extrañas; uno, que no se había puesto en contacto con la nutrióloga desde que salió la publicación. ¿En serio? Cuando dos personas son inocentes, lo primero lo que haces es llamarle y decirle 'Mira lo que nos están haciendo'", estimó la periodista.

Otro que se mostró inconforme fue Ricardo Casares quien indicó como un error el hecho de que no se permitiese el acceso a sus cámaras, ya que "Venga la alegría" es sintonizado por un gran número de la audiencia mexicana.

"Hay millones de personas que ven este canal y quieren enterarse de esa información a través de este canal", expresó.

El periodista, además, agregó que le pareció muy extraño que ninguno de los medios que estuvo presente le preguntara a Salina acerca de las fotos en las que se puede ver que tiene un acercamiento físico con su nutrióloga: "Me extraña mucho que nadie le preguntó o, a lo mejor, por eso sacaron las cámaras de TV Azteca porque nosotros sí hacemos preguntas".

Por su parte, Horacio Villalobos agregó: "La 'gatada' de Televisa de no permitir la entrada... o sea, ya no estamos en los noventa, Televisa, ¿qué les cuesta? Además, les llevaríamos, de alguna manera, público a su telenovelucha".