TWENTY ONE PILOTS LLEGARÁ A LOS CINES

Twenty One Pilots lo ha hecho oficial, el concierto que ofreció en el Estadio GNP Seguros, en febrero del año pasado, llegará a los cines pues, como el mismo dúo ha descrito, se trata del show más grande de su carrera, en el que estuvieron presentes, alrededor de 65 mil fanáticos.

Aún antes siquiera que Tyler Joseph y Josh Dun subieran al escenario del GNP Seguros, ya sabían que su tocada en la Ciudad de México marcaría un hito en su carrera pues, nunca, los músicos, provenientes de Ohio se habían enfrentado a una multitud como la que la capital estaba por ofrecerles.

Si bien, los seguidores de la banda sabían que el show sería grabado en su totalidad, en ese momento, los deseos de sus fans, de que este fuera lanzado oficialmente, no pasaban de ser eso; sólo deseos, pues Tyler y Josh guardaron muy bien el secreto.