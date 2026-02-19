logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

U2 LANZA POR SORPRESA EP CON NUEVOS TEMAS

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
U2 LANZA POR SORPRESA EP CON NUEVOS TEMAS

La banda de rock irlandesa U2 lanzó por sorpresa este miércoles el EP ´Days of Ash´ (Días de Ceniza) con seis canciones sobre la actual situación política del mundo, después de nueve años sin publicar música nueva.

Coincidiendo con la celebración del Miércoles de Ceniza y a escasos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, la banda publicó en las plataformas digitales este trabajo discográfico, de apenas 23 minutos, que incluye colaboraciones con el cantante británico Ed Sheeran o el ucraniano Taras Topolia.

La discográfica de U2, Universal Music, precisó que la publicación es independiente y no tiene relación con cualquier álbum nuevo que pueda venir más adelante.

En una publicación en redes sociales, la banda dublinesa definió a ´Days of Ash´ como una colección de cinco nuevas canciones y un poema que supone "una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También se publicó un nuevo ejemplar de ´Propaganda´, el fanzine oficial de la banda, que cumple su cuarenta aniversario desde que se publicase por primera vez en 1986. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Renée Zellweger y Ant Anstead son demandados por lesiones en California
    Renée Zellweger y Ant Anstead son demandados por lesiones en California

    Renée Zellweger y Ant Anstead son demandados por lesiones en California

    SLP

    El Universal

    Zellweger y Anstead niegan responsabilidad y acusan negligencia de la demandante en el incidente.

    Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta cantabar de la cantante
    Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta cantabar de la cantante

    Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta cantabar de la cantante

    SLP

    El Universal

    Miguel Gerardo, hijo mayor de Paquita la del Barrio, decidió vender el cantabar familiar por costos y ubicación.

    Peter Greene murió por disparo accidental en Nueva York
    Peter Greene murió por disparo accidental en Nueva York

    Peter Greene murió por disparo accidental en Nueva York

    SLP

    El Universal

    Autoridades confirmaron que la muerte de Peter Greene se debió a una herida de bala que dañó una arteria vital.

    Sergio Mayer, Lupita Jones y Laura Zapata, en LCDLF Telemundo
    Sergio Mayer, Lupita Jones y Laura Zapata, en LCDLF Telemundo

    Sergio Mayer, Lupita Jones y Laura Zapata, en "LCDLF" Telemundo

    SLP

    El Universal

    Sergio Mayer deja temporalmente su cargo como diputado para participar en el programa.