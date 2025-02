Umma: La Aterradora Historia de Amanda y su Pasado Oscuro

¿Quién dijo que las producciones en las que hay talento coreano se limitan a los K-drama? "Umma", cinta de terror protagonizada por Sandra Oh, es una recomendación ideal para los amantes de este género, ya que cuenta la historia de Amanda (Oh), una inmigrante coreana que vive en una granja en Estados Unidos. La mujer lleva una vida tranquila al lado de su hija; pero todo da un giro macabro los restos de su madre, con quien no tenía comunicación desde hace años. llegan desde Corea.

Entonces el ambiente cambia. Amanda no sólo revive los recuerdos de abuso que sufrió en su infancia; sino que tiene que luchas con un espíritu que pretende apoderarse de su cuerpo y la paranoia de que, poco a poco, está convirtiéndose en la mujer que tanto desprecia.

Aunque la ópera prima de Iris K. Shim, tiene como cometido colocarse a la altura de las mejores producciones de terror que se realizan en Corea, la crítica no ha sido tan buena con ella, apuntando que se trata de una historia más recargada en el lado emocional, al abordar temas como la ausencia, la culpa y los traumas generacionales.

Un punto a favor, además de los sustos que provoca, es la brillante actuación de Sandra Oh y la actriz Fivel Stewart, quien personifica a su hija.

Dónde ver: Netflix