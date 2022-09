Un perro sería el culpable de la separación de Stallone y Flavin

A-AA+

La que parecía una de las relaciones más sólidas de Hollywood, el matrimonio de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, ha llegado a su fin. Hace unas horas la pareja confirmó su separación después de 25 años de matrimonio y aunque las causas se desconocen, todo parece indicar que hubo un tercero en discordia.

Pero no se trata de otro hombre o de alguna otra mujer, sino de un simpático Rottweiler. De acuerdo con "TMZ", días antes de que la modelo solicitara el divorcio tuvo una acalorada discusión con el protagonista de "Rocky", pues éste se había empeñado en traer un nuevo perro a la casa, algo con lo que ella no estaba de acuerdo.

El sitio, aseguró que una persona cercana a la familia reveló que Stallone quería al animalito para cuidar de su casa y su familia, lo que inició un pleito que terminó trayendo a colación otros problemas, aunque ninguno era tan grave.

A pesar de la negativa de su esposa, Stallone compró al perro desatando la furia de la modelo y poniendo fin a su relación.

El actor niega esta versión

Luego de que saliera a la luz esta versión, el protagonista de "Rambo" rompió el silencio y negó que su mascota hubiera sido la causante de su divorcio.

Stallone se comunicó directamente con el portal, al que detalló que, aunque efectivamente tenían algunos problemas por los cuidados de Dwight, nombre del animalito, no era un motivo suficiente para terminar con su matrimonio: "No terminamos la relación con un argumento tan trivial", dijo.

Además, aseguró que sigue amando a Jennifer pero que ambos han tomado diferentes caminos en la vida: "Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la amaré. Es una mujer increíble. Es el ser humano más agradable que he conocido", agregó.