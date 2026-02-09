UN SUPER BOWL HISTÓRICO

SANTA CLARA (EE.UU.).- El sol estaba bajo cuando Bad Bunny emergió en los campos de caña de azúcar de Puerto Rico durante su espectáculo de medio tiempo, rodeado de jíbaros con pavas (campesinos rurales con sombreros de paja tradicionales), viejitos jugando dominó y un puesto de piragua (raspado de hielo), símbolos innegables de Puerto Rico.

Desde una pequeña isla caribeña con una historia colonial complicada, hacia el mundo: El artista llevó la cultura puertorriqueña al Levi´s Stadium en Santa Clara, California, para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 en lo que desde un principio prometía ser un momento histórico para los latinos.

Comenzó con sus grandes éxitos de reggaetón, "Tití me preguntó" pasando a "Yo perreo sola", mientras reaparecía en la cima de la casita de su residencia puertorriqueña, Cardi B fue invitada a su pari de marquesina, una fiesta en casa.

Luego atravesó el techo de la casita, sonó por un momento "Gasolina" de Daddy Yankee, claramente una celebración de los artistas puertorriqueños que allanaron el camino para que su trap se hiciera global.

"Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio", se presentó ante la multitud en español. "Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca dejé de creer en mí y tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas".

Las cuerdas de su canción "Monaco" sonaron y luego, una sorpresa: Lady Gaga emergió en una boda, cantando su parte de "Die with a Smile", en colaboración con Bruno Mars, acompañada por una banda de salsa.

Esto le dio a Benito tiempo para un cambio de vestuario, lució un traje blanco como un salsero clásico, para "Baile Inolvidable" y "NuevaYol",

Ricky Martin interpretó "Lo que le pasó a Hawaii", un grito de guerra por la autonomía de Puerto Rico.

Durante unos 13 minutos Bad Bunny actuó completamente en español, ya que toda su música está grabada en ese idioma, aunque ha colaborado con artistas de habla inglesa. El único canto en inglés vino de Gaga. Eso cambió al final del set, cuando dijo, "God Bless America", y luego nombró países del Caribe, Centro y Sudamérica. "Y mi patria, Puerto Rico, seguimos aquí"

Terminó con "DtMF" mientras salía del estadio.