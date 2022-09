Una sobrina nieta de Disney expone la desigualdad de EEUU en un documental

MIAMI (EFE).- Codirigido por una sobrina nieta de Walt Disney, el documental "The American Dream and Other Fairy Tales", que expone la crisis de desigualdad en EE.UU. a partir de la situación de los trabajadores del grupo propietario de los llamados "lugares más felices del mundo", llega esta semana al público.



El largometraje documental producido y dirigido por Abigail Disney y Kathleen Hughes, estrenado el pasado enero en el festival de Sundanc, inició significativamente su andadura por las salas cinematográficas de EE.UU. en Orlando (Florida), sede de uno de los dos parques Disney del país, el pasado fin de semana.

A partir del 23 de septiembre "El sueño americano y otros cuentos de hadas" llegará a los cines de Chicago, San Francisco, Los Ángeles y otras grandes ciudades de EE.UU., y se presentará en un festival de documentales de Nueva York.

Ganadora de un premio Emmy, Abigail Disney es nieta de Roy Disney, hermano de Walt Disney y cofundador de la empresa que lleva el apellido familiar y posee parques temáticos y estudios cinematográficos, entre otros activos.

Abigail Disney, que es accionista pero no ocupa puesto alguno en el grupo Disney, comenzó a pensar en el documental en 2018, después de un encuentro con trabajadores de la empresa que lleva su nombre que tenían dificultades para poner comida en la mesa, señala la web de "The American Dream and the Fairy Tales".

Convencida de que su abuelo nunca habría tolerado el hambre de los empleados en "El lugar más feliz del mundo", Abigail pasa revista a la historia del capitalismo estadounidense moderno desde mediados del siglo pasado, cuando la riqueza se compartía de manera más equitativa, hasta ahora, cuando los directores ejecutivos ganan hasta 800 veces más que el promedio de sus empleados.

Filmada durante un período de dos años, "El sueño americano y otros cuentos de hadas" combina la historia familiar de Abigail y las historias de los trabajadores de Disneylandia con comentarios de historiadores, autores y académicos.

La producción muestra imágenes de archivo, animación y películas familiares de Disney nunca antes vistas.

UN DOCUMENTAL CON PROPÓSITO

Abigail, que forma parte de la organización "Millionares for Humanity" (Millonarios por la Humanidad), estuvo en el estreno de su documental en el cine Enzian de Orlando el fin de semana.

En una entrevista con Orlando Weekly, la cineasta dijo que, aunque tenía "grandes diferencias políticas" con su abuelo, está segura de que "en el fondo" él sabía que para los trabajadores de EE.UU. las cosas estaban empeorando "de forma lenta pero segura".

"Él sabía que las personas que trabajaban allí (en los parques de Disney) eran la salsa mágica que marcaba la diferencia para las personas que venían y que tratarlos mal es un poco estúpido desde una perspectiva comercial y simplemente está mal desde una perspectiva moral", subrayó.

La directora es una firme partidaria de un aumento de salarios en las grandes empresas como forma de reducir la desigualdad.

"Lo primero y más importante es aumentar los salarios no solo marginalmente, sino de una manera que realmente reconozca que las personas merecen una vida segura y saludable, y tener acceso a cosas como la educación para sus hijos", dice.

Aunque el precio de las acciones de Disney se vería afectado si subiese los salarios y eso la afectaría "personalmente", cree que "si las empresas no eligen liderar en este tema, Wall Street nunca reconocerá que han estado impulsando un comportamiento corporativo que ha sido increíblemente destructivo".

Cuando se le pregunta por el objetivo último que persigue con el documental, Abigail Disney dice que no es atacar al grupo creado por su abuelo y su tío abuelo, porque no es "un problema de Disney".

"Disney es un gran lugar para ir a ver el problema y hablar de eso, pero, en términos más generales, debemos pedirle más a nuestra economía y a todas las partes que construyen una economía que piensen de manera diferente sobre el lugar que le corresponde a la vida humana en las estructuras que hacen que nuestro mundo sea lo que es hoy", dice.