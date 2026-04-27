URIEL REYES EN TOP 10 GLOBAL DE SPOTIFY

Para el mexicano Uriel Reyes, creador del pódcast ´Relatos de la Noche", el miedo en México rara vez es solo miedo, sino que también es memoria, familia, migración, pérdida, así como un pulso íntimo que lo ha convertido en el único creador de habla hispana entre los 10 programas más escuchados de todos los tiempos de Spotify, según contó a EFE en entrevista.

La más reciente lista publicada por la plataforma sueca por sus 20 años ubicó a ´Relatos de la Noche´ en el décimo lugar entre los más escuchados de todos los tiempos. El proyecto, que nació durante la pandemia como una apuesta por migrar de YouTube al audio, encontró en ese momento una audiencia ávida de historias. Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta consolidarse como el pódcast número uno en México y Latinoamérica, con más de 71,3 millones de escuchas en el último año.