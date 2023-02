Usuarios arremeten contra Pati Chapoy tras sus disculpas a Yuridia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días "Ventaneando" y más específicamente su titular, Pati Chapoy, se han convertido en tendencia en las redes sociales, luego de que la misma conductora reviviera los comentarios que llegó a hacerle a Yuridia sobre su aspecto físico y por los que, aseguró, la cantante había vetado a su programa.

El asunto se volvió más serio ya que la ex académica confesó que los constantes ataques y el acoso que vivía por parte de la producción de TV Azteca la llevaron a contemplar la idea de lo mejor era desaparecer para siempre; incluso la Conavim (Comisión Nacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres) tomó cartas en el asunto y reprobó las acciones del programa de espectáculos.

Ante esta situación y durante la emisión de la tarde de este lunes, Chapoy rompió el silencio y ofreció una disculpa pública a la cantante: "Jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más (me disculpo) por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que hemos hecho a través de 'Ventaneando'", dijo.

Aunque la conductora aseguró que estaba siendo completamente sincera en sus palabras, los usuarios de las plataformas digitales no creyeron ni una sola palabra de su discurso, sobre todo porque inmediatamente después de pedir perdón, aseguró que seguiría emitiendo su crítica durante el programa.

A través de Twitter, el público aseguró que tanto Chapoy como sus colaboradores se vieron forzados y calificaron su actitud de falsa: "Es la disculpa, más falsa que he visto en mi vida", "Crítica al espectáculo no a la persona", "Se le nota que la obligaron y que por dentro se está retorciendo del coraje", "La disculpa más falsa y nefasta", "Hipocresía pura", "Las disculpas más fingidas", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Incluso, algunos fueron mucho más allá y han pedido que la emisión sea sacada del aire, pues no es la única figura pública a la que han afectado con comentarios despectivos hacía su físico: "Que ya los jubilen", "Cancelen a Chapoy y a todo el programa", "¿Para cuándo lo quitan del aire?", "Ya retírense, dan vergüenza", agregaron.

La periodista reveló que tanto ella como la producción tomarán en cuenta las recomendaciones que les fueron hechas: "seremos mucho más cuidadosos con el uso del lenguaje, esto atendiendo la instrucción que recibimos del Conavim", incluso, dejo ver que otros programas parecidos al que ella conduce desde hace casi 30 años podrían tomar su ejemplo.Yuridia por su parte, reaccionó a las palabras de Pati con un mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde pedía que usaran bien el rating que ya les había regalado: "De nada por el rating, disfrútenlo y aprovéchenlo para vender mayonesa. Pero asegúrense de decir bien el nombre", escribió.