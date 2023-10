"Uy qué farol", dicen a vocalista de Depeche Mode en llegada a CDMX (Video)

Faltan tan solo unos días para que Depeche Mode se reencuentre con su público mexicano después de sufrir la pérdida de Andy Fletcher, tecladista de la banda. Sin embargo, Dave Gahan y Martin Lee Gore ya se encuentran en el país y esperando únicamente la hora para salir al escenario.

Los músicos fueron captados a su llegada al aeropuerto de la CDMX, donde ofrecerán tres conciertos en el Foro Sol como parte de la promoción de su último disco, "Memento Mori".

En varios videos que ya circulan por las redes sociales, se puede ver a Gahan y a Lee Gore caminando por los pasillos de la Terminal 2, mientras varios de sus fans, entre gritos, les dan la bienvenida y tratan de capturar el momento con sus teléfonos celulares.

Aunque muchos de ellos no pueden esconder la emoción de ver a sus ídolos de cerca, lo que realmente llamó la atención de los usuarios es que ninguno pudo cumplir el sueño de acercarse a saludarlos, pues llegaron custodiados por varios elementos de seguridad que formaron una valla humana alrededor de ellos.

En las imágenes se muestra Gahan, vocalista del grupo, con mochila en el hombro, usando lentes de sol y esbozando una ligera sonrisa a todo aquel que le agradecía por regresar a México, pero sin emitir una sola palabra y siempre rodeado por los guardias quienes evitaron que cualquier persona pudiera acercarse a él.

Por su parte, Martin fue mucho más accesible, pues aunque tampoco se le permitió ningún tipo de contacto físico, accedió a firmar algunas fotos y revistas que le fueron pasando.

Como era de esperarse los usuarios no se quedaron callados y aunque reconocieron su genio musical, lanzaron fuertes críticas hacia la agrupación, tachándola de prepotente y "farol": "¿Pero por qué no saluda ni tantito?", "Se ve que son muy amigables", "La verdad, sí es exagerada la manera en la que lo están escoltando", "Era más la gente que lo cuidaba, que la que se acercaba", "Van jugando a la rueda de San Miguel", "Contrató la seguridad y le faltó contratar a los seguidores", "Uy pues que farol", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Depeche Mode se presentará jueves 21, sábado 23 y lunes 25 de septiembre en el Foro Sol de la ciudad de México, tras casi cinco años de ausencia. Para estos conciertos los fans de la agrupación están pidiendo a quienes asistan llevar fotografías del fallecido Fletcher esto para realizar un tributo completamente en vivo.