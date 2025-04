Vadhir Derbez enfrenta críticas luego de su presentación en Pal'Norte

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Todo le sale bien menos la cantada", "el mejor momento para ir por una chela", "mejor nadota", "¿por qué no tiene asesor de imagen?", "se estaba ahogando", "¿cantas?"...Esas fueron solo algunas de las duras críticas que Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, recibió en redes sociales luego de que se viralizaran los videos de su presentación en el Tecate Pa'l Norte, celebrado el fin de semana en el Parque Fundidora de Monterrey.

El intérprete de "Te olvidé" vivió su debut en un festival masivo de música, una experiencia que, según compartió en sus redes sociales, fue inolvidable, aunque no estuvo libre de nervios ni contratiempos. "Por no saber cómo iban a salir las cosas o si la gente lo iba a disfrutar como yo quería. Encima de eso, esa mañana amanecí casi sin voz. Me tuve que inyectar y medicar esperando que eso me diera un empujón pa' sacar el show al 100%", escribió en Instagram.

A pesar de sus esfuerzos, Vadhir fue fuertemente cuestionado por el desempeño vocal. Algunos usuarios señalaron que se escuchaba forzado al cantar, que el audio estaba tan alto que su voz no destacaba, y que el espectáculo no estuvo a la altura de otros artistas del cartel.

Ante la ola de comentarios, el también actor no se quedó callado y respondió: "Detrás de esto hay muchos años de chamba y esfuerzo de todo un equipo. Algunos sigan queriendo decir mamad...", dejando claro que no dejará que los ataques apaguen su entusiasmo.

Su madre, Silvana Prince, también salió en su defensa con un mensaje contundente: "Que sigan ladrando. A algunos les molesta el brillo ajeno y esos comentarios solo son el reflejo de lo que llevan por dentro. Te amo".

Eugenio Derbez, por su parte, respaldó a su hijo con una frase breve: "Eres un ching... hijo".

Vadhir continúa abriéndose paso en la música. Desde finales del año pasado decidió apostar por completo a esta faceta artística, presentándose en el Lunario del Auditorio Nacional como parte de su Morrito Tour. Además, este año lanzó la serie "Par de Ideotas" en Amazon Prime, donde comparte pantalla con su hermano José Eduardo. En ella, ambos se enfrentan al reto de emprender un bar, mostrando una faceta más relajada y divertida.