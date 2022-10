Verónica Castro inicia acciones legales tras ser señalada por acoso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la actriz Verónica Castro fuera señalada por supuestamente haber acosado a algunas de sus admiradoras menores de edad, la presentadora decidió llevar el caso a términos legales.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon informó que la actriz ha sido "víctima de daño moral, violencia digital y mediática", por lo que iniciará acciones legales.

"Dichas notas y publicaciones tergiversan la realidad y hacen falsas y muy graves acusaciones. La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones, así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella", se lee en el comunicado.

Asimismo, el texto detalló: "La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro les reitera su apoyo, y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias. En todo momento actuaremos con perspectiva de infancia y de género, en tutela del interés superior de la niñez y adolescencia, de la mano de, y en colaboración con, dichas adolescentes y sus familias".

De igual manera, la firma lamentó "que obscuros intereses hayan buscado instrumentalizar a personas menores de edad para afectar a nuestra representada. Esperamos que la adolescente que realizó amenazas contra otras menores de edad y que seguramente fue manipulada por dichos intereses ajenos, dé a conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno".

"La señora Castro reconoce que cometió un error: pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración, ninguna agenda oculta para hacerle daño. Verónica Castro siempre ha tenido abiertos sus canales para tener contacto con el público que la sigue de todas las edades durante toda su carrera. Su generosidad, agradecimiento y bondad la expusieron a perversas intenciones que jamás imaginó", agregó.

Finalmente, reveló que accedió de buena fe a sostener llamadas con este grupo de fans, de las cuales estaban enterados, y en las que participaban, sus padres. "En ningún momento las expuso a contenido inapropiado, ni promovió o indujo comportamientos de esta índole. Las notas y publicaciones que han señalado lo contrario, no sólo faltan a la ética periodística, sino que también violan la ley".