Verónica del Castillo aclara las especulaciones sobre su padre Eric

El actor Eric del Castillo encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se difundiera un video en redes sociales donde aparentemente no reconoció a su hija Kate, la protagonista de "Ingobernable", lo que llevó a que los fanáticos hicieran especulaciones sobre el estado de salud del famoso y una posible pérdida de memoria. Ahora es su hija Verónica quien aclara lo sucedido.

En el clip que circuló en Twitter se observa a Verónica y a su novio René de la Parra junto a Eric y su esposa Kate Trillo cenando en un restaurante, cuando de pronto la actriz se aparece para sorprender a su familia.

Lo que llamó la atención de algunos usuarios fue que mientras la señora Kate abrazó y besó a su hija emocionada, Eric la miraría desconcertado, y acto seguido preguntó a Verónica, que quién era.

"¿Quién es?", dijo, a lo que la mujer respondió: "Tu hija". El actor no lo podía creerlo, así que volvió a preguntar:¿Qué?

Ante esto, Trillo le dijo: "Mira a qué amiga nos encontramos".

Posteriormente, se ve la sonrisa del actor quien se acerca a Kate para abrazarla.

Fue en el programa "Chisme No Like" donde la exconcursante de "Master Chef" reveló que su papá se encontraba en perfectas condiciones.

"Mi papá está perfecto de salud. Si no, no podría estar grabando su novela", dijo.

Con respecto a que Eric no reconoció a Kate explicó que sólo se trató de la sorpresa, ya que en realidad tanto su papá como su mamá no esperaban ver a la actriz de regreso en México.

"(Kate) acababa de aterrizar en México, y me dijo, ´ayúdame´, porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos y, cuando llegaron, mi hermana se ocultó detrás de un mesero y salió. Ni mi mamá, ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban", aseguró.

La mujer de 52 años expresó que su padre suele ser una persona distraída, sin embargo, eso no significaba que padeciera algún problema mental.