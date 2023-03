Viaja Angelina Jolie a Yucatán por conservación de abeja melipona

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Angelina Jolie es reconocida como una de las mujeres y activistas más importantes del momento. La actriz ha formado parte de campañas de organizaciones internacionales en beneficio de la paz, la educación y la cultura.

Recientemente, la celebridad viajó a México con la Fundación Selva Maya rumbo a Akumal, Quintana Roo. Lo anterior se debe a que fue invitada a participar en el programa "Mujeres por las abejas" y no solo eso, sino que también convivió con una comunidad nativa de mayas.

Jolie fue nombrada embajadora de las abejas por parte de la marca de cosméticos Guerlain. En 2020, la artista se asoció con el programa de la UNESCO para proteger a la especie melipona, la cual se encuentra en peligro de extinción.

La abeja melipona es una especie endémica de Yucatán, donde también se le conoce como "la abeja sagrada maya". Al igual que otras especies, desarrolla un papel fundamental en el ecosistema.

Por cientos de años han sido cultivadas en los pueblos mayas y la miel que producen posee numerosas propiedades curativas. Sin embargo, su importancia va más allá.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la abeja melipona contribuye a la restauración ambiental, pero enfrentan grandes problemas asociados al uso de pesticidas y plaguicidas en el sector agrícola.

También fungen como insectos polinizadores, esto quiere decir que las abejas permiten la existencia y cultivo de los alimentos que consume el ser humano. De no ser por ellas, no existiría la diversidad y calidad alimentaria.

Otro de los factores que ponen en riesgo su existencia se asocia con las consecuencias del cambio climático, el desconocimiento de su especie y la falta de apoyo a los apicultores locales.

Por lo anterior, distintas fundaciones continúan emprendido acciones para conservar a las abejas meliponas. En un esfuerzo por difundir la campaña, han invitado a personalidades y artistas, como Angelina Jolie.