Polémica entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez por lentes de José Eduardo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- José Eduardo Derbez atrajo todas las miradas en marzo, cuando apareció en la promoción de su docuserie "Par de ideotas" luciendo unos llamativos lentes negros. El peculiar accesorio no solo destacó por su diseño y elevado precio, sino también por las indirectas que provocó entre sus célebres padres. Eugenio Derbez no perdió la oportunidad de lanzar un comentario dirigido a su ex, Victoria Ruffo, madre del joven actor. Ahora, es la propia Ruffo quien le responde.

Tras presumir los lentes de estilo futurista, pertenecientes a la marca Balenciaga y valorados en 30 mil pesos mexicanos, José Eduardo desató preguntas sobre su gusto por los lujos.

Fue entonces cuando Eugenio, en declaraciones a "Despierta América", sugirió que era Victoria quien los había financiado. "Bueno, ahí sí ya no me meto yo, pero según entiendo todos esos no se los gasta él, sino que son regalo de su mamá", comentó.

Ante esta insinuación, la actriz de melodramas habló en un encuentro reciente con "De primera mano". Con humor y firmeza, desmintió la versión del actor: "Ese nada más abre la 'bocota'. Fíjate que gracias a Dios hace muchos años que ya mi hijo no depende de mí", expresó.

Victoria añadió que si acaso, ella solo le regalaba lentes "pero del mercado".

Lejos de molestarse por los gustos de su hijo, Ruffo celebró su independencia económica. "Si él tiene esos gustos y tiene con qué, pues que lo haga, para eso trabaja uno", expresó.

Por último, mencionó que un regalo de ese tipo solo se daría en ocasiones especiales, dependiendo del comportamiento de José Eduardo.