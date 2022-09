VIDEO: Christina Aguilera le entra al regional mexicano y se corona

Si hay alguien que no podría cantar mal las rancheras es Christina Aguilera, la potente voz de la intérprete ha demostrado acomodarse a cualquier género musical, la balada, la música pop, el reaggaetón y hasta en la música de mariachi.

Esta noche la artista estadounidense demostró de qué está hecha y presentó su nuevo sencillo, completamente en español, durante la gala de los Billboards 2022 que se celebró en Miami.

Con un vestido en color negro y que acentuaba su figura y acompañada sólo por algunos coristas, la intérprete de "Beautiful", conquistó el escenario y al público latino con "La reina", el primer extracto de su nuevo disco y que es una contestación directa a la icónica canción "El rey".

"Aunque sigas siendo el rey, te quedaste sin la reina", dice en una de sus estrofas.

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios en las redes sociales no tardaron en hacerse presente y muchos de ellos coincidieron en que la actuación de X-Tina fue lo mejor de la noche. Con un español perfecto y una presencia que llenó por completo el lugar, la excoach del programa "The Voice" logró levantar a todos de sus asientos y unirlos en una tremenda ovación.

"Una leyenda en todos los idiomas", "Qué buen momento para ser fan de Christina Aguilera", "Miren y aprenda, así se hace una presentación", "Esta presentación de la Reina la ratifica como lo que es, una de las mejores cantantes de todos los tiempos", "La única Christina Aguilera cantando la respuesta a "El Rey" con "La Reina", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además de su impotente participación, Aguilera fue reconocida por su labor altruista con el premio Billboard Espíritu de la Esperanza, que recibió de manos de Bexky G y Ozuna.

"Gracias por este premio, cuando comencé net esa industria me prometí que usaría mi voz para algo más profundo, quería que mis canciones tuvieran un propósito genuino. Siempre ha sido importante usar mi posición con integridad y con propósito. Para mí es importante crecer con mis fans a través de los años con autenticidad en asuntos como igualdad, relaciones y violencia doméstica y unirme a organizaciones que se dedican a ser de este mundo mejor", dijo.

