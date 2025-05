Vincent Gallo niega participación en próximo filme de Karla Sofía Gascón

Los Ángeles (EE.UU.), 12 may (EFE).- El actor estadounidense Vincent Gallo desmintió este lunes que vaya a participar en el próximo proyecto de Karla Sofía Gascón, 'The Life Lift', e insultó al equipo del filme por haber filtrado su nombre sin su permiso.

Según se indicó en abril, Gascón interpretará a una psiquiatra que "encarna tanto a Dios como al diablo" mientras que Gallo iba a encarnar a Gabriel, un personaje atormentado que vive en un pequeño apartamento de Nueva York y se ve acosado por notas adhesivas dejadas en el ascensor del edificio.

"Cuando supe que el proyecto no estaba financiado ni en producción, les dije que no hablaría más del tema hasta que tuvieran financiación y un cronograma. Entonces me preguntaron si podían usar mi nombre para ayudar a conseguir financiación. Les dije claramente que no", dijo el actor por correo a la revista Entertainment Weekly, que publicó su desmentido.

Gallo agregó que también les advirtió que no utilizaran su nombre "de ninguna manera" ni dijeran que se había comprometido con el proyecto, porque no pensaba hablar del mismo hasta que este tuviera financiación o plan de rodaje.

Poco después, según su versión, filtraron a la prensa el rumor de que iba a estar en esa cinta, que será la primera de Gascón tras la controversia que estalló en enero por tuits ofensivos que publicó hace años.

La directora, la debutante italiana Stefania Rossella Grassi, dijo a Entertainment Weekly que habían estado en contacto con Gallo desde febrero y que é había expresado su apoyo al proyecto, tal y como en su opinión "lo demuestran numerosos emails".

La cineasta añadió que se había escrito un papel específico para él y que el actor había solicitado dinero por adelantado a la producción sin firmar las propuestas de contrato, algo que a su vez Gallo desmiente.

"Sabiendo lo poco éticos que son, no consideraría la película bajo ninguna circunstancia. Son unos payasos", concluyó el intérprete, mientras que la directora aseguró que la producción sigue teniendo las puertas abierta para él.

En declaraciones al medio especializado Variety en abril, Grassi había dicho que el desarrollo de la película estaba avanzado y que esta se rodará entre finales de este año y febrero de 2026. También concretó que la cinta cuenta con un presupuesto de aproximadamente tres millones de dólares.